Darmstadt. (dpa-lhe) Spargel-Freunde dürfen sich freuen. Die Ernte hat begonnen. Für das Osterfest sieht es dieses Jahr allerdings nicht ganz so gut aus. "Es gibt Spargel, aber nicht die große Menge", sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt. Für die nächsten Tage sei eher kaltes und trübes Wetter vorhergesagt. "Es müsste aber die Sonne kommen." Dieses Jahr ist Ostern zwei Wochen früher als 2014.

Die offizielle Eröffnung der hessischen Spargelsaison ist am 17. April in Weiterstadt bei Darmstadt geplant. In Hessen wird Spargel auf etwas mehr als 2000 Hektar angebaut. Ganz klar an der Spitze liegen die Landkreise Darmstadt-Dieburg, Bergstraße und Groß-Gerau. Die Gegend eignet sich besonders gut wegen ihres Klimas und sandiger

Böden.