Offenbach. (dpa-lsw) Von Mittwoch an ist im Südwesten Schwitzen angesagt: Meteorologen erwarten eine Hitzewelle mit Temperaturen von mehr als 35 Grad. Kühle Plätze zu finden könnte dann laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schwierig werden. Sogar im Schwarzwald soll die 30-Grad-Marke geknackt werden, wie der DWD im hessischen Offenbach am Dienstag mitteilte. Bis zu zwei Grad wärmer könnte es am Donnerstag werden. Abkühlung ist erst gegen Ende der Woche in Sicht: Von Freitag an bleibt es laut Prognose zwar immer noch sommerlich warm, mancherorts kommt es aber wieder zu teils heftigen Gewittern.