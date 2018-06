Stuttgart. (dpa/lsw) Die warmen Temperaturen locken die Menschen in Baden-Württemberg raus in Parks und Eisdielen. Am Freitag gibt es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge die bisher wärmsten Temperaturen im Jahr mit bis zu 22 Grad in Stuttgart, in Freiburg sogar bis zu 23 Grad.

Doch schon am Samstag ziehen wieder Wolken ins Land, besonders dicht im Schwarzwald; ab und zu schaut aber noch die Sonne heraus. Es könne laut DWD zu leichtem Regen kommen mit Temperaturen im Südwesten um die 16 Grad. Sonntag wird dann wieder sonniger und niederschlagsfrei mit Temperaturen um die 20 Grad. "Der April zeigt sich von seiner typisch launischen Seite", sagt Michael Gutwein vom DWD. Vom Sturm in den ersten Aprilwochen bis zu den aktuellen, frühsommerlichen Temperaturen sei alles dabei. Die kommende Woche startet mit noch mehr Sonne, ab Mittwoch könne man sogar mit lauen Sommertagen rechnen, sagt Gutwein. Hoch Padma sorge bis Mitte der Woche für Höchstwerte bis 25 Grad. Am Feldberg wird derweil das letzte Wochenende für Skifahrer eingeläutet, die Lifte schließen am Sonntag. Laut DWD gibt es dort aber nur noch Restschnee, Skifahren sei nur noch mit Kunstschnee möglich. Am wärmsten wird es dort am Sonntag mit tagsüber 8 bis 9 Grad. Die warmen Temperaturen sorgen auch dafür, dass die Pflanzen auf den Feldern schon voll in der Obstblüte stehen. Der Meteorologe Michael Gutwein warnt aber vor der Gefahr von Spätfrösten: "Bis zu den Eisheiligen kann es auf lange Sicht wieder kühler werden".