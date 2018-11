Stuttgart. (dpa-lsw) Der Sommer heizt noch einmal ein: In der neuen Woche herrscht Badewetter, und es gibt viel Sonne mit Temperaturen um 30 Grad. Besonders warm soll es am Oberrhein werden - mit Spitzenwerten von bis zu 35 Grad.

Die letzten Schauer ziehen laut Vorhersage am Montag über den Norden des Landes. Den Menschen in Baden-Württemberg stehe ab Dienstag eine deutliche Umstellung bevor, sagte Peter Hartmann vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart am Sonntag. «Dann herrscht eine Hochdrucklage, die auch mal mehr als drei Tage anhält.» Heißester Tag soll der Donnerstag werden.

Das nächste Tief bahnt sich jedoch bereits seinen Weg nach Süddeutschland und soll am Freitag mit Gewittern und heftigen Schauern hierzulande aufschlagen. Die Temperaturen bleiben aber voraussichtlich weiter auf einem hohen Niveau, wie Meteorologe Hartmann sagte.