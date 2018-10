Auch in die Hauptstadt Berlin gehöre ein Sinti-und-Roma-Museum, forderte der Zentralratsvorsitzende Romani Rose (l.) beim Besuch von Claudia Roth (Grüne) in Heidelberg. Foto: Rothe

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. 25 Jahre nach dem Fall der Mauer warnt Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, vor einer neuen Teilung Europas - zumindest für die Angehörigen seiner Minderheit. Die Debatte um die sogenannte Armutsmigration, die auf dem Rücken der Roma ausgetragen wurde, habe in den osteuropäischen Ländern dazu geführt, "dass jemand mit dunklen Augen und dunklen Haaren an der Grenze aufgehalten wird", sagte Rose während eines Besuches der Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) beim Zentralrat in Heidelberg. "Deutschland darf keine Verantwortung dafür tragen, dass jetzt ein Eiserner Vorhang für eine Minderheit aufgebaut wird", mahnte Rose.

Hintergrund ist auch der Asyl-Kompromiss im Bundesrat, bei dem Südwest-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ermöglichte, dass Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als "Sichere Herkunftsländer" eingestuft werden. Grünen-Politikerin Roth erklärte dazu: "Es ist kein Geheimnis, dass ich traurig war über den Beschluss des Bundesrates", der das Grundrecht auf Asyl aushebele.

Sie sagte jedoch auch: "Ich anerkenne, dass es dem Ministerpräsidenten darum geht, die Situation hier im Land zu verbessern." Für die Roma der Balkanländer forderte Roth eine schnelle Verbesserung der Lage. "Bei uns muss es damit anfangen, dass man eine Art von gruppenspezifischer Verfolgung anerkennt: Diese Menschen werden verfolgt und benachteiligt, weil sie Roma sind", so Roth.

Zweites wichtiges Thema war die Besorgnis über zunehmenden Antiziganismus in Deutschland. Roth zeigte sich "entsetzt" über weit verbreitete Vorurteile, die Studien belegen. "Ich empfinde es als psychische Gewalt, wenn es zunimmt, dass Menschen dieser Minderheit ihre Identität verleugnen, weil sie Angst haben, dass es ihnen zum Nachteil gereicht", so Roth. "Da braucht es ein klares und deutliches Signal." Sie nahm unter anderem Akteure wie die Kirchen in die Pflicht, die die Diskriminierung offen ansprechen müssten. Auch forderte sie, Vertreter der Minderheit in die Rundfunkräte zu berufen.

Rose trug erneut den Wunsch vor, ein eigenes Museum in Berlin einzurichten. "Es gibt das Denkmal, aber es gibt wenig Informationen über die Geschichte unserer Minderheit", so seine Feststellung. Roth sagte dazu: "Für dieses Wissen braucht es einen Ort. Ich unterstütze das aus vollem Herzen". Schließlich werde sogar ein "Deutsches Fußballmuseum" in Dortmund errichtet.