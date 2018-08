Sindelfingen. (dpa-lsw) Ein Hausbrand in der Innenstadt von Sindelfingen hat vermutlich einen Schaden in Höhe von etwa einer Million Euro verursacht. Dies teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Das Feuer hatte in der Nacht zum Montag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. 190 Feuerwehrleute brachten den Brand nach mehr als zwei Stunden unter Kontrolle. Die Löscharbeiten können noch den ganzen Vormittag andauern. Brandermittler sollen im Laufe des Tages den Schaden begutachten. Was das Feuer ausgelöst hat, war zunächst unklar.

Ein Gebäude mit Geschäften und Wohnungen war über drei Etagen sowie im Dachgeschoss in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant erlitt eine Rauchvergiftung. 16 Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Zwei Straßen am Brandort wurden gesperrt. Ein Wasserrohrbruch erschwerte die Löscharbeiten zusätzlich. Elf Mitbewohner kamen in Hotels, der Rest bei Familienangehörigen unter.