Heilbronn. (dpa-lsw) Für die Heilbronner Oberbürgermeisterwahl am 16. März gibt es sechs Bewerber. Die Bewerbungsfrist sei am Montagabend um 18 Uhr abgelaufen, teilte die Stadt mit. Über die Zulassung der Kandidaten entscheidet der Gemeindewahlausschuss an diesem Dienstag (14.00 Uhr). Gewählt wird der Nachfolger von Helmut Himmelsbach (parteilos) in der 120 000-Einwohner-Stadt mit 88 000 Wählern. Sollte es zu einer Neuwahl kommen müssen, sei sie für den 30. März vorgesehen. Pro Kandidaten müssen mindestens 150 Unterschriften von Heilbronnern abgegeben worden sein, sagte ein Stadtsprecher.

Die Bewerber sind: Björn Brett (40, Eventmanager), Martin Diepgen (57, Erster Bürgermeister in Heilbronn, CDU), Harry Mergel (58, Bürgermeister in Heilbronn, SPD), Jürgen Mosthaf (50, Küchenmeister), Helmut Oppenländer (62, Rentner, früher Elektriker) und Rolf Rinkenauer (53, Rettungsassistent).

Erst nach der Entscheidung des Wahlausschusses dürfen die Kandidaten ihre Plakate in der Stadt anbringen. Hätten sie die Bestimmungen für den Wahlkampf bis zu Ende gelesen, wäre ihnen zuvor die Verstrickung in eine vermutlich einzigartige Posse erspart geblieben. So mussten sie Hunderte Plakate wieder einsammeln.