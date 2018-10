Geschrottet: Das Einsatzfahrzeug der Polizei landete nach dem Zusammenstoß an einem Baum am Gehweg. Foto: Endres

Geschrottet: Das Einsatzfahrzeug der Polizei landete nach dem Zusammenstoß an einem Baum am Gehweg. Foto: Endres

(end) Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Heilbronn sind drei Menschen verletzt worden. Beteiligt war auch ein Einsatzwagen der Polizei. Die beiden Polizisten waren auf dem Weg zu einem Einsatz. Gegen 18.45 Uhr kam es dann zu dem Unfall in der Charlottenstraße Richtung der Heilbronner Innenstadt, genau in Höhe der Feuerwache der Berufsfeuerwehr.

Ein entgegenkommender Fahrer eines Audi A 3 übersah aus bisher ungeklärter Ursache das vorfahrtsberechtigte Polizeiauto, als er links in die Einfahrt der Feuerwache abbiegen wollte und prallte frontal auf den Streifenwagen. Die Fahrerin des Streifenwagens konnte unmittelbar vor der Kollision noch leicht nach rechts ausweichen und wurde nach dem Aufprall nach rechts auf den Gehweg abgewiesen. Hierbei überfuhr sie die dort stehende Ampel und prallte nach rund weiteren fünf Metern auf dem Gehweg mittig gegen einen Baum.

Der Audi-Fahrer und der auf dem Beifahrersitz sitzende Polizeibeamte wurden mittelschwer verletzt. Die Polizeibeamtin, welche das Dienstfahrzeug fuhr, erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Charlottenstraße war bis gegen 21.45 Uhr voll gesperrt.

Die Berufsfeuerwehr Heilbronn war mit zwölf Mann und einem Fahrzeug vor Ort, um an dem Polizeifahrzeug, zur Bergung des verletzten Beamten, die Beifahrertüre zu entfernen.