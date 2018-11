Von Jacqueline Muth

Angenommen ein unachtsamer Moment, ein Stolpern und schon fällt Lukas Wolf durch die Glasscheibe. Nun hat er einen bösen Schnitt an seinem Handballen. Eine große Scherbe steckt noch im Gewebe und hindert das Blut am Austreten. Tief ist die Verletzung und sie tut höllisch weh. Doch keine Sorge - alles nur Übung. Die Schnittverletzung ist unecht und die dargestellte Szene dient lediglich der Anschaulichkeit.

Die Zehn- bis 15-Jährigen lernen eine wichtige Lektion. "Ihr müsst keine Furcht vor schlimmen Wunden haben", so Simone Wiedow, Ausbilderin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Ortsverein Schwaigern. Beim Kinderferienprogramm der Leintalstadt lernen die Jungen und Mädchen, wie man im Notfall schnell Hilfe ruft, eine Wunde mit Mullbinden versorgt, und worauf bei der stabilen Seitenlage geachtet werden muss.

Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist den Ehrenamtlichen des DRK-Ortsvereins ein Anliegen. "Es ist mir wichtig, das Bewusstsein der Leute zu wecken." Sie sollen einen Notfall erkennen und dann auch bereit sein, Hilfe zu leisten, erklärt die Sanitäterin. Neben Vorbereitungskursen für Führerscheinanwärter oder der Ausbildung von betrieblichen Ersthelfern findet so auch das Kinderferienprogramm seinen festen Platz im Veranstaltungskalender des Ortsvereins. Die Rettungskräfte möchten für die Jugend präsent sein, auch wenn die Einrichtung eines Jugendrotkreuzes in Schwaigern personell momentan noch nicht möglich ist. "Trotzdem wollen wir etwas für den Nachwuchs tun und das Interesse wecken", sagt Wiedow.

Und das gelingt. Lisa Leibbrand ist mit Herz und Seele Ersthelferin. Die Zwölfjährige weiß, was zu tun ist, wenn sich jemand verletzt. Ihre Einstellung: "Man könnte selbst betroffen sein. Dann möchte man ja auch, dass jemand hilft." Heute lernen die acht Teilnehmer einiges über Schnittwunden. Durch die Nachbildung dieser Verletzungen mithilfe von Dermawachs, Abschminke, Transparentpuder, Fettfarbe in verschiedenen Rottönen und herkömmlichem Kunstblut gewöhnen sich die frisch gebackenen Ersthelfer an den grausigen Anblick. "Die dunkelrote Fettfarbe dient dazu, dass der Schnitt tiefer aussieht", erklärt Wiedow den Jungen und Mädchen. Währenddessen zeigt sie an Lisa Leibbrand, wie man eine Verletzung am Kopf nachbildet. "Eine Platzwunde gibt es immer dort, wo unter der Haut kein Gewebe, sondern gleich der Knochen folgt."

Nun wird der Ernstfall geprobt. "Was muss ich als Erstes tun?", fragt Simone Wiedow in die Runde. "Ich spreche die verletzte Person an", weiß Sophia Schilling und schreitet gleich zur Tat. Die Jugendliche beugt sich über Lisa, rüttelt vorsichtig an ihrer Schulter, fragt, ob es ihr gut gehe. Lisa antwortet nicht, aber Sophia sieht, dass sie atmet. Der Brustkorb hebt und senkt sich.

Doch was ist bei einem Notruf zu beachten? Die W-Fragen, die Sophia am Notfalltelefon der Leitstelle in Heilbronn beantworten muss, hat sie sich gut gemerkt. "Was ist passiert? Wo ist es passiert? Wie viele Menschen sind verletzt? Welche Art von Verletzung liegt vor?" Maura Ostertag ergänzt: "Das Wichtigste ist, auf Rückfragen zu antworten". Es könnte ja schließlich sein, dass die Leitstelle nicht alles richtig verstanden hat. Am Ende des lehrreichen Nachmittags wird noch die stabile Seitenlage geübt, und schon sind die Ferienkinder sichere Ersthelfer.