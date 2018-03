Schwäbisch Hall. (dpa-lsw) Bei einem Feuer in einer Asylunterkunft in Schwäbisch Hall sind sieben Menschen verletzt worden, darunter einer schwer. Dieser Mann steht laut Polizeisprecher Klaus Hinderer unter Verdacht, den Brand in dem Heim in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr gelegt zu haben. "Die Gründe dafür sind aber noch völlig unklar", sagte er. Der Verdächtige war zunächst nicht vernehmungsfähig und erlitt neben einer Rauchgasvergiftung auch Brandverletzungen, wie Hinderer erklärte. Die sechs anderen Verletzten kamen bis zum Sonntagmittag wieder aus dem Krankenhaus.

Das Feuer brach den Angaben zufolge im Untergeschoss aus - in einem Bereich, in dem unter anderem Kleider und Bücher lose gestapelt waren. In der Nähe befindet sich laut Hinderer die Kleiderkammer. Der Brand habe mit 5000 Euro aber keinen großen Sachschaden angerichtet.

Das Asylbewerberheim ist fürs Erste allerdings nicht mehr bewohnbar. Der Sprecher rechnete damit, dass die Flüchtlinge im Laufe der Woche wieder zurückkehren können. Bis dahin werden sie in einer Turnhalle untergebracht und versorgt. "Da wird man sich arrangieren müssen", sagte Hinderer mit Blick auf Sportvereine und Schulsport.

In dem Heim sind seinen Angaben nach mehr als 80 Asylsuchende gemeldet. In der Brandnacht seien rund 50 davon anwesend gewesen.