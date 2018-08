Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Im Januar hatten die Lehrer der Ulmer Spitalhofschule die Nase voll, sie sammelten 60 Schüler und marschierten ins Rathaus, um sich beim Bürgermeister zu beschweren. Anlass des Zorns waren teils einstellige Temperaturen im Klassenzimmer. Weil die Heizung seit Jahren immer wieder ausfiel, saßen Kinder in Schal und Mütze im Unterricht.

Nur eines von vielen Beispielen für den Zustand von Schulen im Land. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat nun eine Liste veröffentlicht. Darin ist von Schimmel und bröckelnden Wänden die Rede, von mit Klebeband "reparierten" Fenstern. Von Schülern, die den ganzen Vormittag nichts trinken, um nicht auf die Schultoilette zu müssen. "Es ist eine Schande, wie im reichen Baden-Württemberg viele Schulgebäude aussehen", sagt GEW-Bundeschefin Marlis Tepe.

Der Befund ist nicht neu. Im September legte die Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Studie vor, in der sie den Investitionsbedarf an deutschen Schulen auf rund 34 Milliarden Euro bezifferte und warnte: "Deutschland investiert im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich in seine Bildungseinrichtungen."

Der baden-württembergische Städtetag rechnet hoch, dass mindestens drei Milliarden nötig seien, um die Schulen im Land zu sanieren und modernisieren. Der Gemeindetag geht sogar von 6,8 Milliarden aus. Denn es gehe nicht nur um Sanierung, die Gebäude müssten auch modernisiert und mit digitaler Ausrüstung versorgt werden.

Die Verantwortlichkeiten sind unübersichtlich. Für allgemeinbildende Schulen sind Städte und Gemeinden zuständig. Für Berufsschulen, wo das Problem kleiner ist, sind das Landkreise. Die Schulträger aber sind überfordert. Deshalb gibt es Finanzhilfen von Bund und Land, verpackt in mehrere Programme.

2017 fließen aus einem "kommunalen Sanierungsfonds" des Landes 32 Millionen Euro, in den zwei folgenden Jahren wohl je etwas mehr. Dazu fördert der Bund seit 2015 bis 2018 besonders arme Kommunen mit 3,5 Milliarden Euro, auf Baden-Württemberg entfallen rund 248 Millionen. Gut nochmal soviel Bundesgeld könnte bis 2020 fließen, wenn die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen demnächst abgeschlossen wird. Außerdem könnten ab 2018 etwa 650 Bundes-Millionen in die Digitalisierung fließen - der Städtetag hofft aber zuvor auf eine Anschubfinanzierung vom Land, wie der neue Verbandspräsident Dieter Salomon (Freiburg, Grüne) am Freitag bei seinem ersten Treffen mit Kretschmann sagte.

Ein kritischer Punkt ist das "Kooperationsverbot" im Grundgesetz, das die dauerhafte Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Bildungsbereich verbietet. Dieser ist eine der letzten Bastionen der Länder, da will sich die Landesregierung nicht hineinreden lassen. Den neuen Finanzbeziehungen stimmte Winfried Kretschmann zwar zu, ließ aber eine Notiz einfügen: Das Ergebnis sei keinesfalls als Zustimmung Baden-Württembergs zu einer Aufhebung des "Kooperationsverbots" zu sehen.

Für den Koalitionspartner CDU begrüßte am Freitag Fraktionschef Wolfgang Reinhart die Forderung nach mehr Geld für die Schulen. Es müsse aber "über die Landesebene zur Verfügung gestellt werden. Die Hoheit der Länder im Bildungsbereich ist sehr wichtig."

Die GEW sähe dagegen das "Kooperationsverbot" am liebsten gekippt. Der Bund müsse mehr zahlen, und damit er das tue, müsse er auch bei der Verwendung des Geldes mitreden dürfen. GEW-Landeschefin Doro Moritz: "Ich kritisiere nachdrücklich, dass Ministerpräsident Kretschmann am Kooperationsverbot nicht rütteln will."