Feuerwehrleute löschen hier die Zugmaschine des Lasters, der auf der A6 bei Öhringen die Leitplanke durchbrochen hatte und auf ein Auto geprallt war, in dem eine fünfköpfige Familie saß. Der Vater und die drei Kinder konnten danach nur noch tot geborgen werden. Foto: dpa

Von Oliver Färber und Marco Krefting

Öhringen. Zwei Stunden nach dem Unfall herrscht Chaos auf der Autobahnbrücke am Ortsrand von Öhringen im Hohenlohekreis, etwa 25 Kilometer östlich von Heilbronn. Blaulichter sind zu sehen, immer wieder fahren Einsatzfahrzeuge mit Martinshorn heran. Es nieselt. Der Geruch von verbranntem Kunststoff breitet sich aus. Scheinwerfer beleuchten die Szenerie. Auf einer Strecke von 50 Metern liegen Haufen aus Blech und Stahl.

Sie waren einmal ein Auto, in dem am Samstagabend auf der A6 fast eine gesamte Familie verbrannte: Der 43 Jahre alte Vater, zwei Mädchen und ein Junge im Alter zwischen sieben und 13 Jahren. Nur die 41 Jahre alte Mutter überlebt schwer verletzt. Schwarze Plastikplanen verdecken die Todesopfer, die noch nicht geborgen wurden. Auch auf der Straße liegen Leichenteile.

"Das ist schon außergewöhnlich", sagt Hermann Schüttler von der zuständigen Polizeidirektion über das Ausmaß. "Das ist auch eine außergewöhnliche Belastung." Seelsorger kümmern sich um die Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte. Zwar lerne man auch in der Ausbildung, mit solchen Unfällen umzugehen, erklärt Schüttler. "Aber auf alles kann man ja nie vorbereitet sein."

Die Feuerwehr löscht die Zugmaschine eines Sattelzugs, der aus Richtung Mannheim kommend durch die Leitplanke gebrochen war und quer über beide Fahrbahnen der Gegenrichtung liegt. Auch er ist völlig ausgebrannt. In das Flammeninferno raste der Familienvater mit seinem Auto.

"Als wir angekommen sind, standen das Führerhaus und Teile des Lasteraufliegers in Flammen. Auch das Auto brannte", sagt Öhringens stellvertretender Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Timo Kieber. Der Alarm hatte die Einsatzkräfte gegen 18.05 Uhr am Samstagabend erreicht. Die Mitarbeiter von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk und Polizei konnten nur noch der schwer verletzen Beifahrerin im Auto und dem schwer verletzten Lkw-Fahrer helfen.

Gegen 19.30 Uhr trifft der Sachverständige ein. Er macht viele Bilder, bespricht sich mit den Polizisten. An ihm ist es nun, den Unfallhergang zu rekonstruieren. "Da wird es am Wochenende wohl aber keine Ergebnisse mehr geben", sagt der Polizeisprecher. Noch am Sonntag wird die Polizei immer wieder für ein paar Minuten die A6 sperren, damit Spuren gesichert werden können.

Zwei Leichenwagen rollen an die Unfallstelle. "Es ist schrecklich", sagt selbst der erfahrene Bestatter, nachdem er unter die schwarzen Planen gesehen hat. Feuerwehrleute helfen ihm bei der Bergung der Toten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks haben noch viel zu tun. Mit vereinten Kräften räumen sie die Ladung - gekühlte Lebensmittel - aus dem Sattelschlepper. Erst als diese auf Fahrzeuge des Abschleppdienstes umgeladen sind, kann der Laster entfernt werden. Die Zugmaschine hat ein polnisches Kennzeichen, der Auflieger eines aus den Niederlanden.