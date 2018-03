Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Claus Schmiedel kommt viel herum im Land. Trifft er sich im direkten Gespräch mit Schulleitungen und Lehrerkollegien, macht er, wie er gestern bei einer Pressekonferenz in Stuttgart sagte, "ein sachliches Klima" aus. Ganz anders aber reagierten die Lehrerverbände, wenn es um die Bildungspolitik von Grün-Rot gehe: "Da kommt wenig Produktives, die versteifen sich auf ihre Abwehrhaltung."

Schmiedel (dpa-Foto) attestiert den Verbänden "ein verzerrtes Wirklichkeitsbild", nennt ihr "Feldgeschrei" nicht nachvollziehbar. Auf seine der dpa zugerufene Provokation, "Lehrerverbände, insbesondere im Beamtenbund" führten sich teilweise auf "wie Heulsusen", sprang gestern sofort FDP-Fraktionschef (und Lehrer) Hans-Ulrich Rülke an: Die "gezielte Diffamierung" diene nur der Schuldzuweisung für die abnehmende Beliebtheit der SPD. Eine Umfrage hatte vergangene Woche festgestellt: Nur noch 19 Prozent würden der SPD heute ihre Stimme geben. Bei der Landtagswahl 2011 waren es noch 23,1 Prozent. Besonders schlecht kam die von der SPD verantwortete Schulpolitik weg. Der Anteil der Kritiker ist innerhalb eines Jahres von 54 auf 59 Prozent gewachsen.

Dass die Bildungspolitik, die bisher "handwerklich nicht gelungen" sei, wie SPD-Chef Nils Schmid einräumt, von zentraler Wichtigkeit für die SPD ist, weiß Schmiedel auch. Die "richtigen Ansätze" der neuen Schulpolitik, wie die Einführung der Gemeinschaftsschule als "Angebotsschule", seien aber "noch nicht so ins Bewusstsein" gelangt. "Am liebsten hätte man mehr Lehrer und es ginge weiter wie gehabt." Genau das aber gehe nicht, schon wegen der Haushaltsprobleme, sinkender Schülerzahlen und nicht zuletzt wegen einer gerechteren, nicht an der sozialen Herkunft der Schüler festgemachten Qualifizierung. Kopfschüttelnd registriert Schmiedel, dass aber der Verband Bildung und Erziehung (VBE) "die Gemeinschaftsschule zerreißt als falsche Strategie - dazu fällt mir nichts mehr ein." Auch der Berufsschullehrerverband bekam sein Fett weg: Das "Zerrbild", welches er verbreite, habe vielleicht den Grund, "dass man meint, man müsse der CDU ein bisschen helfen".

Schmiedel und sein Weinheimer Fraktionskollege Gerhard Kleinböck, Leiter einer Berufsschule, berichteten, dass sich an den Berufsschulen "die Verhältnisse stark verbessert" hätten. Durch die Bildung größerer Klassen für weniger nachgefragte Berufe könnten sich Lehrer schon jetzt individueller kümmern. Schmiedel: "Da hätte ich mir gewünscht, dass der Verband mal sagt, ,das ist 'ne tolle Nummer!'" Der aber blieb dabei: "Die beruflichen Schulen werden ausgehungert."

Die SPD-Fraktion will die individuelle Förderung Auszubildender künftig deutlich stärken. Angesichts sinkender Schülerzahlen bei wachsender Nachfrage der Arbeitgeber dürfe "keiner ohne Ausbildung" bleiben. Während derzeit ein erheblicher Prozentsatz nicht ausbildungsreifer Jugendlicher Berufsvorbereitungsjahre oder ähnliches absolviere, müsse bei diesen schwächeren Azubis, künftig "die begleitende Ausbildung im Fokus stehen." Schmiedel kündigte für Herbst konkretere Schritte an.