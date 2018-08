Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Noch ist gar nichts entschieden, umso besser lassen sich Pflöcke einrammen. Claus Schmiedel, streitbarer Vormann der SPD-Landtagsfraktion, hat die Schulferien-Pause genutzt, um bei einem der wichtigsten Reformvorhaben der grün-roten Landesregierung Kante zu zeigen: Die Reform der Lehrerausbildung wird, geht es nach der SPD, nicht halb so revolutionär ausfallen, wie sie Experten empfohlen haben.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der neuen, bis zum Abitur führenden Gemeinschaftsschule, hatte die von Kultus- und Wissenschaftsministerium beauftragte Expertenkommission im März neben der Grundschullehrerausbildung eine gemeinsame Ausbildung für Lehrer aller weiterführenden Schulen gefordert - inklusive der Gymnasiallehrer.

Die dürfen sich jetzt in ihrem Protest bestätigt sehen: "Es ist eine besondere Qualifikation für die Sekundarstufe II erforderlich", sagte Schmiedel der dpa. Da es ein Unterschied sei, Schüler auf eine Berufsausbildung oder die Universität vorzubereiten, sei es "ein Gebot der Vernunft" die Ausbildung auseinanderzuhalten.

Auch die Sonderschullehrer sollten ihre Extra-Ausbildung behalten. Eine Aufgabe der Sonderpädagogik werde es mit der SPD nicht geben, so Schmiedel. Die Kommission hatte dagegen vorgeschlagen, sonderpädagogische Inhalte in die gemeinsame Ausbildung zu integrieren, das fördere den qualifizierten Unterricht Behinderter und Nichtbehinderter (Inklusion).

Die Ressorts wollten gestern nicht Stellung nehmen, man sei noch bei der Auswertung eines Workshops. Die von Praktikern dort auch geäußerte Kritik am Expertenvorschlag könnte Schmiedel, der die Lehrerverbände gerade erst mit "Heulsusen" verglichen hatte, beim Gut-Wetter-Machen zupass gekommen sein. Wichtiger aber dürften für die Positionsbestimmung die zu befürchtenden Kosten einer Umstellung der Lehrerausbildung sein.

Die Vorgabe von Finanzminister Nils Schmid (SPD), der seinen Haushalt im Auge haben muss, ist glasklar: "Mehrkosten darf es nicht geben", sagte er der RNZ. Allein die empfohlene Ausweitung auf ein zehnsemestriges Studium bedinge aber zusätzliche Ausbildungskapazitäten - und das bei sinkenden Schülerzahlen, sagte Schmid. Und eine gleiche Ausbildung hieße auch, dass alle Lehrer an weiterführenden Schulen so gut wie Gymnasiallehrer bezahlt werden müssten. Schmid will sich in die fachpolitische Debatte nicht einmischen, Reformen könnten sinnvoll sein, dafür aber müssten die vorhandenen Potenziale genutzt werden.

Während die CDU in Schmiedels Wortmeldung einen "ersten Schritt in die richtige Richtung" sieht, die FDP von "vernünftiger Einsicht" sprach und der Philogenverband es "konsequent" nannte an der Gymnasiallehrerausbildung festzuhalten, gab sich der Koalitionspartner zugeknöpft: "Es ist nicht sinnvoll in den Pfingstferien über die Presse Vorfestlegungen zu machen", sagte der Grünen-Abgeordnete Daniel Lede Abal. GEW-Sprecher Matthias Schneider kritisierte einen "Pfingstferien-Schnellschuss". Schmiedel sei offenkundig "wenig fachkundig". Es müsse auf jeden Fall mehr in die Lehrerausbildung investiert werden.