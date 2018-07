Stuttgart. Neuer Wirbel um den aberkannten Doktor-Titel der ehemaligen Bundesministerin Annette Schavan (CDU): Ihr «Dr.» prangt auf jedem Stimmzettel für die Bundestagswahl in Baden-Württemberg, da Schavan auf Listenplatz 2 der CDU steht. Auch auf dem Stimmzettel in ihrem Wahlkreis 291 Ulm steht der umstrittene Titel trotz der Plagiats-Affäre um Schavan. Das ist rechtens, hieß es am Mittwoch bei der Landeswahlleiterin in Stuttgart, schließlich habe die Politikerin gegen die Aberkennung geklagt und dürfe den Titel bis zu einer endgültigen juristischen Klärung weiter tragen. Dennoch sind etliche Wähler irritiert. (lsw)