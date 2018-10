Von Julie Dutkowski und dpa

Stuttgart/Heidelberg. Planschen unbedenklich: Laut der Badewässerkarte 2013 sind fast alle Badeseen Baden-Württembergs gut oder sehr gut zum Baden geeignet. Unrühmliche Ausnahmen: das Strandbad Eriskirch im Bodenseekreis und der Buchhorner See in Pfedelbach (Hohenlohekreis). Immerhin zwei der acht deutschen von der Europäischen Umweltagentur (EEA) beanstandeten Seen liegen damit im Südwesten. "Das sind Augenblickaufnahmen", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart am Dienstag. Große Aussagekraft habe das nicht. Die Wasserqualität des Buchhorner Sees war allerdings schon 2011 moniert worden.

Insgesamt hatte die EEA im vergangenen Jahr 317 Badeseen im Bundesland überprüft. "Dem Schwimmen und Herumplanschen in unseren Badeseen steht aus hygienischen Gründen nichts im Weg", erklärte Gesundheitsministerin Katrin Altpeter (SPD). Die Badegewässer werden Jahr für Jahr nach EU-Vorgaben überwacht. Dazu entnehmen die Gesundheitsämter während der Badesaison von Juni bis September regelmäßig Wasserproben, die vom Landesgesundheitsamt auf Verunreinigungen untersucht werden.

Auch in der Region zeichnen sich die Badeseen durch vorwiegend ausgezeichnete Wasserqualität aus. In Mannheim sind der Stollenwörthweiher 1 und 2 mit "ausgezeichneter Qualität" gekennzeichnet. Im Vogelstangsee ist die Wasserqualität gut. Lediglich der Rheinauer See erhält nur ein "ausreichend".

Die Badeseen im Rhein-Neckar-Kreis verzeichnen bis auf einen alle eine ausgezeichnete Wasserqualität, darunter der Blausee in Altlußheim, der Badesee in Heddesheim, der Badesee Sankt Leon in Sankt Leo-Rot oder der Waidsee in Weinheim. Lediglich der Badesee in Walldorf schneidet mit immerhin noch guter Qualität etwas schlechter ab. Die zwei Kraichgauer Badeseen in Eppingen sind verfügen ebenfalls über eine ausgezeichnete Wasserqualität.

Info: Liste der überwachten Badestellen: www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/12523/