Von Axel Habermehl

Stuttgart. Die Sanierung von Bundes- und Landesstraßen in Baden-Württemberg macht Fortschritte. Das ergab nach Angaben des Landesverkehrsministeriums eine "systematische Zustandserfassung". Erstmals seit Beginn solcher Untersuchungen im Jahr 1992 habe sich hierbei der Zustand der Straßen verbessert.

Die südwestdeutschen Bundesstraßen wurden 2015 untersucht. Dabei stellten die Prüfer fest, dass sich ihr Zustand im Vergleich mit der letzten Messung 2011 leicht verbessert hatte: von 3,2 auf 3,0 (die Skala geht von 1,0-5,0). Bei den Landesstraßen, die 2016 getestet wurden, lag der Gesamtzustand bei einem Wert von 3,4 (2011: 3,5). Der Zustand der hiesigen Autobahnen wird im laufenden Jahr untersucht.

Hintergrund Alle vier Jahre fahren orange Kleinbusse, die mit Kameras und Sensoren bepackt sind, über die Straßen. Es sind Messfahrzeuge der ZEB ("Zustandserfassung und -bewertung"). Sie dokumentieren mit Lasertechnik und Kameras die Straßenoberfläche, erfassen dabei sowohl den "Gebrauchswert" - also Unebenheiten, mögliche Wasserlöcher und Griffigkeit des Belags, als auch den "Substanzwert". Dieser gibt laut Verkehrsministerium an, "wie stark die Substanz einer Straße angegriffen ist und damit auch, wie sehr sie an Wert verliert". Merkmale dafür sind: Spurrinnentiefe, Risse und Flickstellen. Alle 100 Meter eines Straßenzuges wird der Zustand ermittelt. Die Skala reicht von 1 (beste Wertung) bis 5 (schlechteste Wertung).

Verkehrsminister Winfried Hermann führt die Verbesserungen, die er "Trendwende" nennt, auf ein von seinem Ministerium verantwortete und von Bund und Land bezahltes Sanierungsprogramm zurück: "Wir haben den Verschlechterungsprozess gestoppt", sagte er.

Nicht nur stecken Bund und Land seit einigen Jahren mehr Geld in die Erhaltung der Straßen statt in Aus- und Neubauten. Auch habe das Land ein "systematisches Erhaltungsmanagement" eingeführt. Bei der Entscheidung für eine Sanierung werde eine Dringlichkeitsanalyse erstellt.

Der Bund steigerte seine Investitionen in die Sanierung seit 2011 jedes Jahr: Insgesamt steckte er in den letzten sechs Jahren mehr als 1,8 Milliarden Euro in die Erhaltung südwestdeutscher Bundesstraßen. Die Investitionen des Landes für seine Straßen lagen bei 539 Millionen.

Einen regelrechten Knick in die Sanierungsbemühungen rissen die vergangenes Jahr Ende Mai durch Starkregen verursachten Hochwasser an mehreren Orten im Land. Laut Marcel Zembrot, dem zuständigen Abteilungsleiter im Verkehrsministerium, kosteten die dadurch nötig gewordenen Sanierungsarbeiten im Straßenbau rund 15 Millionen Euro und banden Personal.

Da das Straßennetz und die dazu gehörenden Brücken und Bauwerke teilweise erheblich in die Jahre gekommen sind, müssen Bund und Land auch in den kommenden Jahren viel Geld in den Erhalt stecken: "Die Ergebnisse zeigen, dass Erhalt und Sanierung nachhaltige Anstrengungen verlangt", sagte Hermann. Das sei "eine der größten Herausforderungen der letzten und auch der kommenden Jahre".

Zwischen 2017 und 2020 sollen 1000 Kilometer Landesstraßen saniert werden, dazu 2017-2019 rund 828 Kilometer Bundesstraßen. Dafür vorgesehen sind 391,2 Millionen Euro Bundes- und 92 Millionen Landesgeld. Laut Hermann sei das aber viel zu wenig.