Die laufende Sanierung der Neckargartacher Brücke in Heilbronn erweist sich als aufwendiger als gedacht. Von daher können die Bauarbeiten nicht wie geplant bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen werden, sondern werden sich bis in den Oktober erstrecken. Jeweils eine Fahrspur bleibt bis dahin gesperrt. Zurzeit werden alle Beläge, Abdichtungen und Übergänge an dem aus dem Jahr 1983 stammenden Nordteil der Brücke erneuert. Dabei wurden nach den Fräsarbeiten zur Beseitigung des alten Brückenbelags unter anderem starke Unebenheiten, Fremdmaterialeinschlüsse sowie weitere Schadstellen auf der Brückentafel festgestellt, die nun zu den Verzögerungen beitragen. Die Kosten bleiben im veranschlagten Rahmen von 1,5 Millionen Euro. Foto: Endres