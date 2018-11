Stuttgart. (lsw/abö) Die SPD kann in Baden-Württemberg nicht mehr unbedingt auf die Wähler aus dem Arbeitermilieu zählen. Denn in Wahlkreisen mit vielen Beschäftigten im produzierenden Gewerbe kam sie auf nur 18,9 Prozent. Damit unterschritt sie ihr Landesergebnis von 20,6 Prozent, das das zweitniedrigste bei Bundestagswahlen im Land darstellt. Dagegen waren die Genossen in Wahlkreisen mit einem hohen Anteil Beschäftigter im Dienstleistungsbereich überdurchschnittlich erfolgreich (22,8 Prozent). Die Südwest-SPD erzielte nach Bayern das zweitschlechteste Ergebnis unter den West-Ländern.

Die CDU dagegen war in ländlichen Wahlkreisen überdurchschnittlich beliebt und landete dort bei 50,9 Prozent. Das sind rund fünf Punkte über dem Landesschnitt von 45,7 Prozent, dem besten Ergebnis der Union seit 1990 im Land. Auch in Wahlkreisen mit einem hohen Anteil von Beschäftigten im produzierenden Gewerbe räumte die Union überdurchschnittlich viele Stimmen ab. Dagegen kam sie in Städten und Ballungsräumen lediglich auf 39,4 Prozent. Dort hatte wiederum die SPD ihre Hochburgen.

So errangen die Genossen in Mannheim mit 27,5 Prozent der Zweitstimmen ihr bestes Ergebnis, gefolgt von Heidelberg (23,4) und Stuttgart II (22,9). Weit unter der 20-Prozent-Marke blieb die SPD in den klassischen CDU-Hochburgen wie Biberach (14,8), Zollernalb-Sigmaringen (17,1) und Ravensburg (17,3). Biberach erzielte mit 56,3 Prozent den höchsten Zweitstimmenanteil. Am schlechtesten schnitt die CDU in Mannheim mit 35,4 Prozent ab, auch Freiburg und Heidelberg sind weit unterdurchschnittlich.

Die dramatischen Verluste der FDP waren fast durchweg zweistellig, dennoch schafften die Liberalen landesweit 6,2 Prozent. Am erfolgreichsten war die Partei im Wahlkreis Stuttgart I mit 8,3 Prozent.

Die Grünen bleiben starke Kraft in den Hochschulstandorten, allen voran Freiburg mit 19,8 Prozent, gefolgt von Stuttgart und Karlsruhe. Absolute Diaspora ist der Wahlkreis Odenwald-Tauber mit nur 7,2 Prozent.

Die Hochburgen von Linken und Grünen überschneiden sich zum Teil. So kam die Linkspartei in Freiburg auf ihr bestes Zweitstimmenergebnis von 7,9 Prozent; in Stuttgart II kam sie auf 6,7 Prozent. Grüne und Linke waren in Wahlkreisen mit hohem Akademikeranteil besonders erfolgreich. Mannheim gehört auch zu den Hochburgen der Linken. Dort errang sie ihren zweitbesten Wert mit 7,5 Prozent. Obwohl der Bundesvorsitzende der Linken, Bernd Riexinger, aus Stuttgart stammt, kommt die Partei im Südwesten nur auf 4,8 Prozent, das zweitniedrigste Ergebnis im Ländervergleich.

Die europafeindliche AfD erreichte landesweit 5,2 Prozent und schob sich deutlich vor die Piraten (2,3 Prozent). AfD-Hochburg ist Pforzheim mit 7,1 Prozent.

Die Wahlbeteiligung im Südwesten war mit 74,3 Prozent bundesweit am höchsten. Im Bund stimmten 73,2 Prozent der Wahlberechtigten ab. Spitzenreiter sind Ludwigsburg und Stuttgart I mit jeweils rund 80 Prozent, Schlusslicht hingegen ist Mannheim mit 69,4 Prozent.