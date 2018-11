Stuttgart. (lsw/wie) Knapp ein Jahr nach dem Machtwechsel in Baden-Württemberg steht bei der grün-roten Regierung der erste Rauswurf an. Der Amtschef im Wirtschaftsministerium, Daniel Rousta, muss nach Informationen aus SPD-Kreisen wegen unflätiger Kommentare über Frauen und die FDP seinen Hut nehmen. "Er ist nächste Woche nicht mehr im Amt", sagte am Donnerstag ein führender Sozialdemokrat der dpa.

Als Ministerialdirektor Daniel Rousta sich gestern Vormittag während seiner Dienstreise in Russland an seine Facebook-Freunde wandte, dürfte er geglaubt haben, eine kleine Affäre aus der Welt zu schaffen: "Sorry, Herr Rülke, Sorry, Liberale dieser Welt" endete seine Entschuldigung "in aller Form". Dass er als Amtschef im Wirtschaftsministerium auf seiner privaten, mit dem amtlichen großen Landeswappen geschmückten Facebook-Seite neulich die Liberalen mit dem Ausdruck "FDPisser" belegt hatte, sei der "emotional aufgewühlten Situation" geschuldet gewesen: Als festgestanden habe, dass die FDP einer Transfergesellschaft für Schlecker nicht zustimmen werde, sei ihm "in dem einen Fall einfach der Gaul durchgegangen."

Die CDU war noch gestern im Landtag mit einem Antrag auf Entlassung Roustas gescheitert. Sie warf ihm eine schwerwiegende Verletzung seiner Dienstpflichten vor. Die grün-roten Regierungsfraktionen lehnten es mit ihrer Mehrheit ab, den Punkt auf die Tagesordnung zu setzen.

Anhand einer Fülle von Beispielen legte CDU-Fraktionschef Peter Hauk dar, dass Rousta bei seinen Facebook-Einträgen nicht nur in einem Fall der Gaul durchgegangen ist: So habe Rousta während der vertraulichen Sitzung der CDU-Fraktion zum Thema Schlecker "unerlaubterweise Bilder gepostet und mit Hinweisen versehen". Als "negativen Höhepunkt" bewertete Hauk die offenkundig an Hitlers Sprechweise angelehnte Kommentierung eines S-21-Befürworter-Plakats. Die CDU wirft Rousta zudem Sexismus vor. Im Februar habe er das Bild einer Frau im kurzen, geschlitzten Kleid und hochhackigen Schuhen in gebückter Haltung veröffentlicht, die in einen Hubschrauber kletterte - mit dem Text: "Es war nicht alles schlecht." Bei der Frau handele es sich um Ex-Bundespräsidenten-Gattin Bettina Wulff.

Sollte Schmid, der Rousta nach der Rückkehr zum Rapport bestellt hat, diesen nicht entlassen wollen, sei Ministerpräsident Kretschmann gefordert, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.