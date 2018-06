Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Als Wirtschafts- und Finanzstaatssekretär hatte Peter Hofelich (63, Foto: dpa) unter Grün-Rot beste Einblicke in den Landeshaushalt. Was die grün-schwarze Nachfolgeregierung am heutigen Mittwoch in den Landtag einbringt, missfällt dem Finanzexperten der SPD-Landtagsfraktion.

Herr Hofelich, der grün-schwarze Haushalt für 2017 schreibt die "Schwarze Null" fort, wie zuvor schon unter SPD-Finanzminister Nils Schmid. Eigentlich müssten Sie zufrieden sein, oder?

Ich bin zufrieden, dass Grün-Schwarz die Haushaltspolitik fortsetzt mit der "Schwarzen Null". Das war auch zu erwarten. Wir sind in außerordentlich günstigen Umständen, was die Steuereinnahmen und die Überschüsse angeht.

Gleichzeitig kritisieren Sie im Einklang mit dem Steuerzahlerbund Tricksereien im Haushalt. Wo sehen Sie diese?

Die Landesregierung kann auf Milliardenreserven der Vorgängerregierung zurückgreifen, und zwar auf mindestens drei und nicht nur auf eine Milliarde Euro, wie es die Finanzministerin behauptet. Außerdem sprudeln die Steuern so stark wie noch nie, und die Landeshaushaltsordnung sieht für diesen Fall vor, dass Schulden getilgt werden müssen, insgesamt 300 Millionen Euro in 2017. Das wollen Grüne und CDU aber nicht und definieren Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur jetzt als Schuldentilgung. Das ist kreative Buchführung vom Feinsten.

Warum halten Sie Investitionen in Schulen, in Straßen nicht für sinnvoll in Zeiten von niedrigen Zinsen auf dem Kreditmarkt?

Es ist sinnvoll zu konsolidieren, zu sanieren und zu investieren, wie es die sozialdemokratisch-geführte Finanzpolitik in den letzten fünf Jahren gemacht hat. Derzeit ist aber beides möglich, sowohl zu sanieren als auch - der Haushaltsordnung entsprechend - die 300 Millionen Euro zu tilgen.

Warum sollte sich Grün-Schwarz denn freiwillig die imageschädliche Spardebatte über die Streichung von Lehrerstellen oder die Einführung von Studiengebühren antun?

Weil die Regierung einer eigenen Dramaturgie folgt: Der Ministerpräsident und die Finanzministerin wollen in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode den Eindruck erwecken, dass alle Konsolidierungsleistungen aus eigener Kraft erfolgt seien. Zum Zweiten hat diese Regierung offenbar den Eindruck, dass sie bei den Kommunen Geld holen kann und - wir werden es noch sehen - auch bei den Beschäftigten weiter die Schrauben anziehen kann. Beides ist eine für die Zukunft Baden-Württembergs fatale Strategie.

Nach dem Regierungswechsel wurde Kassensturz gemacht und ein milliardenschweres Loch diagnostiziert. Auch Inszenierung?

So ist es. Diese 2,6 Milliarden Euro wurden vor einem Jahr kalkuliert. Heute sind es wegen drastisch gesunkener Flüchtlingszahlen und stark steigender Steuereinnahmen nur noch 400 Millionen Euro. Trotzdem ist es bei dieser Rhetorik geblieben. Da bin ich insbesondere vom grünen Regierungsteil sehr enttäuscht.

Also haben wir eigentlich eine traumhafte Haushaltslage?

Ich weiß sehr wohl, dass die Jahre 2018 bis 2020 für den Landeshaushalt eine Bewährungsprobe sind, weil die Landesausgaben in Sicherheit, in Schulen und in Justiz zu Buche schlagen. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, es gibt genügend Geld und wir können die Hände in den Schoß legen. Keinesfalls. Aber die Herausforderungen sind durch die jetzige Situation leichter zu bewältigen für Herrn Kretschmann.

Herausforderungen, für die das Land gewappnet ist?

Die Weichen sind bereits gestellt worden durch die Steuereinnahmen, durch die auch künftig niedrigeren Zinsausgaben und durch die Überschüsse, die die Regierung im laufenden Jahr wieder aufbaut. Es gibt auch noch Sanierungsrücklagen, die unter SPD-Führung aufgebaut wurde. Viel ist schon angelegt für die Bewährungsprobe der Jahre 2018 bis 2020. Es wären aus der Sicht von vor einem Jahr sehr schwierige Zeiten geworden. Mit den neuen Zahlen ist es leichter. Ich dränge deshalb darauf, dass die Netto-Null fortgeschrieben wird. Das ist machbar.

Der Steuerzahlerbund spricht sich für die Privatisierung von Unternehmen wie der Staatsbrauerei Rothaus aus. Ein guter Ansatz zum Schuldenabbau?

Nein. Staatsbesitz hat in unserem Südweststaat einen Eigenwert, zumal wenn er strategisch, repräsentativ oder auch, wie bei Rothaus, gewinnbringend ist. Im Einzelfall mag es mal Ausnahmen geben. Verkaufen ersetzt aber keinen Willen zur Tilgung und keine kluge Haushaltsführung.