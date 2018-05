Großbaustelle SLK-Klinikum: Für 330 Millionen Euro wird am Klinikum am Gesundbrunnen modernisiert. Foto: bfk

Von Brigitte Fritz-Kador

Beim Neubau des SLK-Kliniken am Gesundbrunnen hat man den höchsten Punkt schon erreicht. Mit dem 37 Meter über dem Kellerboden nach EU-Vorgaben gebauten Hubschrauberlandeplatz. Hoch hinaus geht es nur da. Derzeit beschäftigen die Niederungen der Finanzierung die Träger Stadt- und Landkreis sehr viel mehr, es scheint als würden die verantwortlichen kommunalen Kostenträger, also die Stadt und der Landkreis, angesichts der nahezu gigantischen Ausmaße der Bauvorhaben kalte Füße bekommen. Die Neubauten der SLK-Kliniken gehören zu den größten und aufwendigsten im Land: Neben Heilbronn/Am Gesundbrunnen entsteht auch in Bad Friedrichshall/Plattenwald Krankenhauses ein Neubau; er soll noch in diesem Jahr fertig sein, die Gesamtkosten betragen rund 330 Millionen Euro.

Nach Vollendung des Heilbronner Krankenhaus-Neubaus (193 Millionen) dessen Inbetriebnahme im Sommer 2016 abgeschlossen sein, soll ein weiterer Neubau als zweiter Bauabschnitt folgen. Das war bisher fest eingeplant, eine mehr oder weniger verbindliche Finanzierungszusage des Landes für das Jahr 2017 gibt es schon. Dieser Ergänzungsbau war immer als unabdingbar hingestellt worden, auch um durch eine stark erhöhte Bettenzahl wieder schwarze Zahlen zu erreichen.

Doch nun hat sich die Stimmungslage stark verändert - wohl auch in der Finanzsituation begründet. Das Krankenhaus am Gesundbrunnen konnte vor wenigen Jahren noch Millionenüberschüsse erwirtschaften, die dann aber sukzessive kleiner wurden. Derzeit bangt man um die "Schwarze Null". Angesichts dieser einst hohen Gewinne wurde ihr vor Baubeginn des ersten Abschnittes noch ein Eigenfinanzierungsanteil an den Baukosten von über 60 Millionen Euro abverlangt. Heute wäre das undenkbar.

Der zweite Bauabschnitt soll rund 100 Millionen Euro kosten, laut neuer Wirtschaftlichkeitsberechnungen soll sich dieser Spareffekt nur auf 800.000 Euro belaufen - zu wenig um so viel zu investieren? Die Frage stellt sich schnell, ob sich hier Grundlegendes geändert hat, ob es neue Parameter gibt, ob man von falschen oder überholten Voraussetzungen ausgegangen ist. Wenn man bei den handelnden Personen danach fragt, erlebt man seltsames: Was da an Antworten erst gar nicht kommt oder einfach nicht beantwortet bleibt, macht stutzig.

Kann man die neuen Sichtweisen oder Entwicklungen wirklich nicht erklären? Gibt es dazu neue Erkenntnis oder Gutachten? Und was würde es für die wirtschaftliche und fachlich-medizinische Gesamtentwicklung und die Aufgabenstellung der SLK-Kliniken bedeuten, wenn man den zweiten Bauabschnitt Gesundbrunnen zeitlich verschiebt oder ganz streicht?

Aus dem Heilbronner Rathaus gibt es nur Kanzleitrost: Im Laufe des Jahres würden verlässliche Zahlen vorliegen und die Geschäftsführung der Klinik äußert sich genauso zögerlich: "Nachdem es im September 2014 positive Signale für eine Landesförderung gab, ist für das Jahr 2015 die Abstimmung der Finanzierung des nicht-geförderten Anteils mit den Gesellschaftern vorgesehen. Anschließend wird diese Entscheidung auch öffentlich kommuniziert werden." Der Aufsichtsratsvorsitzende der SLK-Kliniken, Heilbronns OB Harry Mergel, lässt keine Zweifel daran, dass man schwarze Zahlen schreiben will und schiebt den schwarzen Peter den Krankenkassen zu und der Politik, die die Kommunen im Regen stehen lasse. Doch bis sich auf Bundesebene etwas ändert werden er und Landrat Piepenburg vorher eine Lösung finden müssen.

Der Landkreis sitzt seit zehn Jahren dank einer "Verschmelzungsvereinbarung" mit im Boot. Der Standort Plattenwald wurde dadurch erhalten, der "Preis" war die Mitfinanzierung der Heilbronner Bauvorhaben, deren Größenordnung damals noch nicht absehbar war.