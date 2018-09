Von Hans Georg Frank

Für Wikipedia war er bis vor wenigen Tagen ein Unbekannter. Wer die fast allwissende Internet-Enzyklopädie nach Joachim Rukwied befragte, wurde alternativ auf "Rückweg" verwiesen. Die Lücke ist geschlossen, weil der Präsident des Landesbauernverbands in Baden-Württemberg (LBV) an die Spitze des Deutschen Bauernverbands (DBV) aufgestiegen ist. Das DBV-Präsidium hat Rukwied ausgeguckt als einzigen Kandidaten für die Wahl, bei der Rukwied in Fürstenfeldbruck von über 95 Prozent der Delegierten gewählt wurde, darunter dürften die Stimmen aller 51 Abgesandten aus dem Südwesten gewesen sein.

Rukwied (50) führt den LBV mit seinen 40.000 Mitgliedern seit 2006. In der berufsständischen Organisation hat sich der Landwirt aus Eberstadt bei Heilbronn rasch Anerkennung erarbeitet. "Er kann gut überzeugen, er ist fachlich sehr versiert", lobt sein Stellvertreter Klaus Mugele, der sich einst selber Hoffnung auf den Chefsessel in der Stuttgarter LBV-Zentrale machte. Rukwied habe sich auch "hervorragend eingearbeitet" in jene Bereiche wie Schweinezucht und Milchwirtschaft, die er als Ackerbauer (290 ha Getreide, Zuckerrüben, Raps, Mais, Kohl) und Winzer (8 ha) aus eigener Erfahrung weniger gekannt habe.

Unter den Landwirten gibt es kaum jemanden, der an der Qualifikation des Christdemokraten für einen der einflussreichsten Funktionärsjobs der Republik zweifelt. "Er ist der Richtige", ist oft zu hören. In Kreisverbänden wird nur darüber nachgedacht, ob Rukwied als Präsident von 270 000 organisierten Bauern in der ganzen Republik die Kollegen im Ländle vernachlässigen könnte. Tatsächlich wird er einen vollen Terminkalender bekommen, häufig pendeln zwischen Eberstadt, Berlin und Brüssel.

Nach den Statuten des DBV kann nur Präsident sein, wer einem Landesverband vorsteht. Beim LBV wird auf die Stellvertreter mehr Arbeit zukommen. "Wenn er etwas anpackt, macht er es mit vollem Engagement", sagt Timo Frey, Bürgermeister von Eberstadt, über Rukwied, der dem Rat der Gemeinde mit 3200 Einwohnern von 1994 bis 2009 angehörte und als Stellvertreter des Schultheißen amtierte. Im Rathaus hat Rukwied einen so guten Eindruck hinterlassen, dass Frey wie auf Knopfdruck eine Lobeshymne anstimmen kann. "Sehr kritisch, aber immer lösungsorientiert", ist zu hören, "stets auf Ausgleich bedacht, immer ein offenes Ohr, ein Schaffer mit langfristigem strategischem Denken, geschliffener Redner." Kurzum: "Als Präsident des Deutschen Bauernverbandes ist Joachim Rukwied geradezu ideal."

Nur Gutes fällt auch dem Heilbronner Landrat Detlef Piepenburg ein, wenn er an Rukwied als Kreisrat von 2003 bis 2009 denkt: "Er ist eine Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen. Er hat seine Meinung klar und deutlich vertreten und unsere Arbeit konstruktiv begleitet. Ich habe ihn sehr positiv erlebt."

Er sei "ein Bauer, der den Beruf von der Pike auf gelernt hat und mit Leib und Seele Landwirt ist", beschreibt sich Rukwied, der Sachlichkeit eher schätzt als Polemik. Der Diplom-Ingenieur engagiert sich seit 2004 ehrenamtlich auch als Vorsitzender des Verbandes baden-württembergischer Zuckerrübenanbauer und seit 2008 als SWR-Rundfunkrat. Der groß gewachsene Schwabe mit den schmalen Lippen ist verheiratet und hat mit seiner Frau Katrin drei Kinder, die zwischen 2001 und 2006 geboren sind.

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des LBV gab er sich weltmännisch, schlug in seiner mit Anglizismen - "food security", "land crabbing", "return on invest", "just for fun" - gespickten Rede einen weiten Bogen von Stuttgart bis Washington, von Sachsen bis Frankreich. Er wolle alles tun, versicherte er, dass Bauern "auch in Zukunft noch Freude am Beruf auch unter ökonomischen Gesichtspunkten haben können". Dafür gab es reichlich Applaus.

Rukwied steht für Kontinuität in der Verbandspolitik, für die Wettbewerbsfähigkeit von Schweinemästern, Pflanzenzüchtern und Milcherzeugern, für die unternehmerische Landwirtschaft, für die Stärkung der Innovationskraft. Als DBV-Präsidenten muss er ein weites Feld bestellen. Dazu gehört der Kampf gegen den "Flächenfraß", wie die Überbauung bester Äcker und wertvoller Wiesen in der Heimat genannt wird, gleichzeitig hat Rukwied den Blick in die Ferne zu richten, etwa nach Japan, wo nach Ansicht der EU-Kommission ein riesiger Markt mit "extrem kaufkräftigen Konsumenten" auftun könnte.

Auch wenn der Agronom Rukwied nach traditionellem Maßstab zu den "Großbauern" gehört, darf er die Existenz kleiner Höfe nicht aus den Augen verlieren. Sie prägen die Kulturlandschaft auf der Alb und im Schwarzwald, im Kraichgau und am Neckar.