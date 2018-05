Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Radwege, die plötzlich enden, soll es künftig nicht mehr geben. Systematisch werde Grün-Rot die Radwege ausbauen und miteinander vernetzen, kündigte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch an: "Wir wollen den Radverkehrsanteil auf 20 Prozent steigern, das heißt verdoppeln." Noch habe Baden-Württemberg im Ländervergleich einen "Riesennachholbedarf". Ziel sei es aber, "an die Spitze zu radeln". Das könne gelingen, wenn Kommunen und Landkreise mit dem Land an einem Strang zögen.

Knapp 18 Millionen Euro investiert das Land in diesem Jahr in den Ausbau der Infrastruktur für den Fahrradverkehr, 2014 soll sich die Summe auf rund 20 Millionen Euro erhöhen. Der Großteil fließt in die Förderung kommunaler Projekte, die das Land mit bis zu 50 Prozent der Kosten bezuschusst. "Wir wollen die Kommunen motivieren, mehr zu tun", sagte Hermann. Eine besondere Förderung bekommen in diesem Jahr Filderstadt und Heidelberg als Modellkommunen.

Künftig soll ein Fünftel der Wege in Baden-Württemberg mit dem Rad zurückgelegt werden. Der Südwesten gehöre heute im Vergleich der Bundesländer nicht zur Spitzengruppe. An der Motivation der Kommunen, den Ausbau voranzutreiben, scheint es indes nicht zu mangeln. 300 Anträge für kofinanzierte Projekte hat das Ministerium erhalten, ein neuer Rekord, der Hermann vor ein Problem stellt: "Wir können in diesem Jahr nur ein Viertel der Anträge annehmen." Es sei zu wenig Geld im Fördertopf, kritisierte deshalb der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC).

Das Land fördert den Bau von Radwegen, aber auch Beschilderungen, Abstellplätze und Schutzstreifen. Kriterien für die Kofinanzierung kommunaler Projekte, so Hermann, seien die Sicherung von Schulwegen, die Verkehrssicherheit, die Schließung von Lücken im Radwegenetz, die Verkehrsbelastung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer Maßnahme.

Im Sommer soll die Arbeit an einem Landesradverkehrsplan beginnen. Dabei würden die Bürger über das Internet und durch Veranstaltungen eng eingebunden, sagte Hermann: "Es gibt nicht nur eine Verkehrspolitik des Gehörtwerdens, sondern auch des Mitredens."