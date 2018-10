Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Im koalitionsinternen Streit um einen ausgeglichen Etat im Wahljahr 2016 hofft Finanzminister Nils Schmid (SPD) auf ein Einlenken von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Er sei mit dem Regierungschef im engen Austausch, sagte Schmid im Gespräch mit dieser Zeitung. "Wir sind bei diesen Fragen ja nah beieinander." Schmid hatte vorgeschlagen, bereits 2016 statt 2020 einen ausgeglichenen Jahresetat zu präsentieren.

"Die Zahlen erlauben es, eine Nettonull für 2016 anzustreben." Dann einen Kreditverzicht vorzuschlagen, sei "die Aufgabe eines verantwortungsvollen Finanzministers". Das Land profitiere von hohen Steuereinnahmen - "aber auch von den Früchten unserer bisherigen Sparbemühungen". Die Effekte der eingeleiteten Maßnahmen seien "erheblich stärker als bisher angenommen".

Schmid stellte erstmals in Aussicht, auch in den Folgejahren auf Schulden verzichten zu können. "Die Effekte der Konsolidierung sind dauerhaft. Daher erscheint die Fortsetzung der Null auch für 2017 folgende denkbar und wünschenswert." Klar sei aber, dass dafür die beschlossenen Orientierungspläne, die den Ressorts Sparvorgaben machen, weiter umgesetzt werden müssten. Nur so könne der Etat auf Dauer strukturell saniert werden.

Kretschmann selbst äußerte sich auf seiner Spanienreise skeptisch: "Es wachsen nicht nur die Steuereinnahmen, sondern auch die Ansprüche." Grünen-Fraktionschefin Edith Sitzmann drängt Schmid, bereits in diesem Jahr die Neuverschuldung zu senken und sich nicht allein aufs Wahljahr zu kaprizieren. "Warum sollten wir die Mehreinnahmen erst 2016 für den Haushalt nutzen? Wir wollen sofort in die weitere Absenkung der Kreditaufnahme einsteigen. Denn jeder Euro weniger an Kreditaufnahme spart uns sofort Schuldzinsen", sagte sie dieser Zeitung.

Der von Grün-Rot beschlossene Finanzplan sieht vor, die Neuverschuldung jährlich um etwa 250 Millionen Euro zu senken. "Wir schlagen nun vor, diese Abbauschritte 2014, 2015 und 2016 zu verdoppeln", so Sitzmann. Damit würde die Kreditaufnahme in diesem Jahr von 1,24 Milliarden Euro auf unter eine Milliarde Euro gesenkt. Schmids Plan sieht dagegen vor, 2014 und 2015 bei der bisherigen Kreditlinie zu bleiben, um dann 2016 auf einem Schlag auf Null zu gehen.