Stuttgart. (dpa) Der Importeur Fromi ruft wegen Bakterien-Befalls einige Käseprodukte zurück. Betroffen seien die Sorten Reblochon Domancy (550g), Reblochon hauts de savoie AOP (500g) und petit Reblochon Pochat (240g), teilte das Internetportal für Lebensmittelwarnungen am Samstag mit. Das Portal wird von den Bundesländern und dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit betrieben. In den Produkten - die zwischen dem 15. März und dem 27. Juni in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen verkauft wurden - seien Salmonellen nachgewiesen worden. Die Verbraucher werden aufgefordert, die Käsesorten an die Geschäfte zurückzugeben oder zu vernichten.