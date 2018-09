Ulm. Grünen-Politiker Rezzo Schlauch hat die Realos in seiner Partei aufgefordert, Flagge gegen die zuletzt immer stärkeren Parteilinken zu zeigen. "Die Realos begnügen sich schon viel zu lange damit, von den Zuschauerrängen aus zu verfolgen, was der linke Flügel auf den Parteitagen beschließt", sagte er der Ulmer Südwest Presse. "Dass sie für ihre Positionen auch ins Feuer gehen, vermisse ich", sagte er. Ob seine Partei im Bund besser in einer schwarz-grünen Regierungskoalition oder in der Opposition aufgehoben wäre, sei schwer zu beantworten. "Um es auf den Punkt zu bringen: Die Grünen haben nur die Wahl zwischen Pest und Cholera", sagte Schlauch. (lsw)