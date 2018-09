Von Henning Otte

Stuttgart. Der Nachhaltigkeitsbeirat Baden-Württemberg hat die grün-rote Landesregierung zu mehr Augenmaß beim Ausbau der erneuerbaren Energien aufgefordert. Vor allem beim Bau der Windräder müsse sich die Regierung mehr Zeit lassen, erklärte das Beratergremium am Mittwoch in Stuttgart. Rotoren mit Höhen von 180 Meter seien "großtechnische Anlagen, mit denen man erst Erfahrung sammeln muss". Der durchaus wünschenswerte Ausbau der Windkraft dürfe nicht durch eine "für viele inakzeptable Veränderung des Landschaftseindrucks erkauft werden". Der Beirat empfiehlt deshalb, nach Inkrafttreten des neuen Landesplanungsgesetzes ein einjähriges Moratorium, "um besonders geeignete Standorte zu identifizieren".

Grün-Rot will dagegen den Ausbau der Windkraft rasch vorantreiben. Anfang 2013 soll es losgehen. Die Regierung will bis zum Jahr 2020 etwa zehn Prozent des Stroms aus Windkraft gewinnen. Dafür müssten in acht Jahren 1200 Windräder gebaut werden. Bisher ist Baden-Württemberg bei der Windkraft Schlusslicht unter den Bundesländern. Das Gutachten des Beirats ist zugleich sein letztes. Das unabhängige wissenschaftliche Gremium, das 2002 von der damaligen CDU/FDP-Regierung eingesetzt worden war, wird aufgelöst.

Die Beiratsmitglieder Giselher Kaule und Lutz Wicke mahnten Grün-Rot in einer separaten Stellungnahme, von der sich das Gremium distanzierte: "Auch im berechtigten Eifer für die regenerativen Energien dürfen wir uns an der Zukunft des Landes nicht versündigen." Alle Baden-Württemberger müssten das "wunderschöne" Land dauerhaft erleben und genießen können. Wenn es nach Grün-Rot gehe, werde in nur acht Jahren das Gesicht der sensiblen Teile des Landes so verunstaltet, "wie dies seit der Eiszeit und der Steinzeit - damit seit über 100 000 Jahren - nicht mehr geschehen ist". Kaule hatte bis 2010 das Institut für Landschaftsplanung und -ökologie an der Uni Stuttgart geleitet. Wicke ist Professor für Umweltmanagement in Berlin.

Der Nachhaltigkeitsbeirat hatte sein Gutachten am Mittwoch an Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) übergeben. "Der Beirat steht hinter der Energiewende, möchte aber sicherstellen, dass alle Wirkungen und Nebenwirkungen der notwendigen Maßnahmen hinreichend beachtet und negative Auswirkungen wo immer möglich vermieden oder ausgeglichen werden", sagte Renn. Der rasche Ausstieg aus der Kernkraft mache eine Nutzung fossiler Energieträger wie Gas und Kohle über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten erforderlich.

Dadurch werde der Ausstoß von klimaschädlichen Kohlendioxid deutlich erhöht. Modellrechnungen des Beirats zeigten, dass im ersten Jahrzehnt "mit einem Anstieg der CO2-Emissionen und anderer Treibhausgase um bis zu mehr als 65 Prozent zu rechnen ist". Deshalb müsse das Land in der Übergangszeit auch Atomstrom importieren, um den Umbau wirtschafts-, umwelt- und sozialverträglich zu gestalten. Untersteller verweist darauf, dass Baden-Württemberg in der Übergangszeit Zertifikate kaufen könne, um den negativen Klimaeffekt auszugleichen.

Die grün-rote Regierung hatte die Klimaschutzziele des Landes bis 2020 vor einiger Zeit nach unten korrigiert. Das Land will den Ausstoß von Treibhausgasen in den kommenden acht Jahren nur noch um 25 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 drücken.