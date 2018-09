Stuttgart. (dpa-lsw) Das baden-württembergische Landeshochschulgesetz ist nach einem Gerichtsbeschluss in Teilen verfassungswidrig. Hochschullehrer hätten zu wenig Einfluss auf die Wahl oder Abwahl von Mitgliedern des Rektorats, entschied der zuständige Verfassungsgerichtshof am Montag in Stuttgart. Damit sei die Wissenschaftsfreiheit gefährdet: Denn das Rektorat habe weitreichende Befugnisse bei finanziellen oder personellen Entscheidungen - ohne dass die Hochschullehrer ausreichend an der Zusammensetzung des Gremiums mitwirken könnten (Az.: 1 VB 16/15).

Geklagt hatte ein Professor einer Karlsruher Hochschule. Er hatte die Machtfülle dieses Leitungsgremiums von Hochschulen moniert und mehr Einfluss und Kontrollmöglichkeiten für Hochschullehrer gefordert.

Dem folgten die Richter nun. Die im Senat vertretenen Hochschullehrer müssten als Träger der Wissenschaftsfreiheit die Möglichkeit haben, sich «selbstbestimmt von einem Rektoratsmitglied wieder trennen zu können», erklärte ein Gerichtssprecher. Bisher bedarf es dafür eines Einvernehmens zwischen Ministerium, Senat und Hochschulrat. Das Land hat nun bis zum März 2018 Zeit, die Regelungen anzupassen.