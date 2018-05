Von Ralf Isermann

Augsburg. Der Blick ist stumpf, die Lippen sind verengt zu einem schmalen Schlitz. Der wegen seiner Leutseligkeit einst so beliebte CSU-Landtagsfraktionschef Georg Schmid wirkt auf der Anklagebank des Amtsgerichts Augsburg am Montag wie ein gebrochener Mann. Bitterkeit scheint bei dem 61-Jährigen die Fröhlichkeit abgelöst zu haben.

Schmid ist im Zuge der Verwandtenaffäre des Landtags wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Er soll seine Ehefrau als Scheinselbstständige in seinem Abgeordnetenbüro beschäftigt und die Sozialkassen so um fast 348 000 Euro geprellt haben. Kurz vor dem Prozess überwies er 450 000 Euro an die Rentenkasse, um den Schaden auszugleichen.

Schmid war einer von 79 Abgeordneten, die ein nur als Übergangslösung gedachtes Modell genutzt hatten, um Verwandte auf Staatskosten zu beschäftigen. Doch als er im April 2013 als Fraktionschef zurücktrat, erschien er als der Gierigste von allen. Dies lag auch daran, dass er trotz eines eigenen Gehalts von mehr als 24 000 Euro pro Monat seiner Frau pro Monat bis zu 5500 Euro zahlte.

Die Zahlen stammten von Schmid selbst. Sein Anwalt Nikolaus Fackler bezeichnet diese hohen Zahlungen jedoch als in die Irre führend. Die Ehefrau sei selbstständig gewesen, sie habe alle Kosten wie Büromiete oder Telefonkosten sowie das Gehalt einer Mitarbeiterin von diesem Geld bestreiten müssen. Nach Abzug dieser Kosten habe sie zwischen den Jahren 2002 bis 2008 nur zwischen 990 und 1200 Euro monatlich verdient. In den besten Jahren 2010 und 2011 seien es netto zwischen 1700 und 2000 Euro gewesen.

Auch der Vorwurf der Steuerhinterziehung von fast 135 000 Euro aus der Anklage klingt im Prozess unbedeutend: Denn wie ein Gerichtssprecher sagt, wird Schmid der Vorwurf nur aus formalen Gründen gemacht. Er hätte demnach für seine Frau Lohnsteuer zahlen müssen, zahlte aber Einkommenssteuer.

Einen einzigen Fehler habe sein Mandant gemacht, sagt Fackler. Er habe zwar die Arbeitsverträge immer ordnungsgemäß vorgelegt und auch mehrere Prüfungen der Rentenversicherung unbeschadet überstanden. Sein Mandant räume aber ein, dass er es versäumt habe, bei der Clearingstelle der Rentenversicherung das Arbeitsverhältnis prüfen zu lassen. "Dies ist nach heutiger Sicht sein einziger Fehler", sagt Fackler.

Die Staatsanwaltschaft stellte eine Bewährungsstrafe in Aussicht. Diese sollte laut einem vom Gericht verlesenen Protokoll der Gespräche zwischen 18 und 24 Monaten liegen. Für Schmid würde solch eine Strafe jedoch die Pleite bedeuten, wie sein Verteidiger sagt. Denn bei mehr als elf Monaten Haft auf Bewährung verliere er in Bayern sowohl seine ihm zustehende Beamtenpension als auch die Pension aus seinen mehr als 20 Jahren als Abgeordneter.