Karlsruhe. (lsw) Die Deutsche Bahn hat den Wettbewerb um das Stuttgarter Nahverkehrsnetz gegen die Betreiber Go-Ahead und Abellio endgültig verloren. Der Vergabesenat des Oberlandesgerichts (OLG) Karlsruhe entschied am Freitag, dass der Ausschluss der DB Regio AG vom Vergabeverfahren durch das Land rechtmäßig war. Die Bahn hatte zwar das billigste Angebot abgegeben, aber gegen Vorgaben der Ausschreibung verstoßen (15 Verg 1/16).

Der Auftrag umfasst von 2019 an gut 14,8 Millionen Zugkilometer im Jahr mit einem Umsatz von rund 2,7 Milliarden Euro in 13 Jahren Vertragslaufzeit. Das Stuttgarter Netz reicht bis zu den Endpunkten Mannheim, Bruchsal, Osterburken, Tübingen, Crailsheim, Ulm, Karlsruhe, Würzburg und Aalen. Es ist in drei Abschnitte aufgeteilt. Abellio soll das Neckartal befahren, Go-Ahead Rems-Fils und Franken-Enz. Der S-Bahn-Verkehr ist nicht betroffen.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) reagierte zufrieden: "Nach diesem Gerichtsbeschluss besteht endlich Klarheit, dass die Entscheidung des Landes korrekt war." Für die Fahrgäste erwartet er viele Verbesserungen im Schienenverkehr. "Nun können die Verträge unterzeichnet und die neuen Verkehrsleistungen angegangen werden." Hermann rechnet durch den neuen Vertrag auch mit einer finanziellen Entlastung des Landes.

Die DB kündigte nach der Entscheidung des OLG, gegen die kein Rechtsmittel mehr möglich ist, an, nach Zukunftsperspektiven für die betroffenen Mitarbeiter zu suchen. Der Übergang auf die neuen Betreiber solle ohne Beeinträchtigungen für die Kunden erfolgen.