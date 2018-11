Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Ärger am Fahrgeschäft "Misery": Als Polizist P. den Funkruf hört, glaubt er an einen Routineeinsatz. Cannstatter Wasen, ein Samstagabend. P. und ein Kollege wollen die Personalien eines Randalierers aufnehmen. Der Verdächtige wehrt sich, seine Mutter schreit: "Lass meinen Sohn, du Dreckschwein!" Dann geht alles schnell. Freunde des Mannes greifen die Beamten an, zehn Personen gegen zwei Uniformierte. Es hagelt Faustschläge, Kopfstöße, Fußtritte. "Scheiße, die bringen uns um", schießt es P. durch den Kopf. Sein Kollege schafft es noch, per Funk Verstärkung zu rufen.

Der Fall spielt im Jahr 2007 - er könnte aber genauso gut in diesem Jahr spielen. Die Uniform schützt Polizisten nicht mehr davor, Opfer von Gewalt zu werden. Das belegen aktuelle Zahlen, die Innenminister Reinhold Gall (SPD) für die Landesregierung zusammengestellt hat. Danach hat in Baden-Württemberg die Zahl der Übergriffe auf Polizisten im ersten Halbjahr 2014 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum stark zugenommen.

So ist die Zahl der Körperverletzungsdelikte, die sich gegen Polizisten richten, um 8,2 Prozent auf 1053 Fälle gestiegen. Insgesamt sind im ersten Halbjahr 2014 landesweit 1829 Straftaten gegen Vollzugsbeamte registriert worden - ein Anstieg um 5,5 Prozent. Über 60 Prozent der 1688 Tatverdächtigen waren alkoholisiert.

Die Zahl der von Übergriffen betroffenen Polizisten ist um 2,8 Prozent auf 3660 nach oben gegangen. Dagegen ist die Anzahl der verletzten Ordnungshüter um 2,5 Prozent auf 849 Fälle gesunken. Andererseits weist die Statistik für das erste Halbjahr 2014 zehn sehr schwer verletzte Polizisten aus - zwei mehr als im Vorjahreszeitraum.

"Leider hat sich der positive Trend des Rückgangs bei der Gewalt gegen Polizeibeamte 2014 nicht fortgesetzt", sagte Gall dieser Zeitung. Besonders die vorsätzlichen Körperverletzungen hätten zugenommen. "Deutlich ist die enthemmende Wirkung durch Alkohol", klagte er.

Um der Gewalt gegen Polizeibeamte entschlossen entgegenzutreten, setzt Gall auf ein Drei-Säulen-Modell. "Es geht hier hauptsächlich um Respekt und Anerkennung. Dazu gehören eine freundliche, aber bestimmte Ansprache, ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild und konsequentes Handeln." Auch wenn es statistisch nicht belegbar sei, sage ihm der gesunde Menschenverstand, dass durch kompetentes Auftreten und Einschreiten der Polizeibeamten ein Gewaltübergriff verhindert werden könne.

Damit geben sich die Arbeitnehmervertreter indes nicht zufrieden. Der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft (DPolG), Joachim Lautensack, fordert eine "härtere und konsequentere Linie" zum Schutz der Ordnungshüter. "Politik und Gesellschaft dürfen diese Negativentwicklung nicht länger hinnehmen. Ein schlichtes 'Weiter-so' ist unseren Polizeibeamten nicht mehr zuzumuten", sagte Lautensack. "Die Politik muss endlich auch bei den Tätern ansetzen, und die Justiz darf nicht länger bei der Untergrenze des Strafmaßes verharren. Wir brauchen deutliche Zeichen."

Die fordert auch der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Rüdiger Seidenspinner: Da die Steigerungsraten bundesweit ähnlich hoch seien, müsse der Bund "einen eigenen Straftatbestand für Gewalt gegen Polizisten einführen", sagte Seidenspinner.