Stuttgart. (lsw) Die Staatsanwaltschaft Stuttgart schließt aus, dass Polizisten beim Wasserwerfereinsatz gegen S-21-Gegner vor knapp zwei Jahren bewusst auf Demonstranten auf Bäumen gezielt haben. "Dieser Vorwurf hat sich nicht bestätigt", sagte Behördensprecher Stefan Biehl. Allerdings werde gegen zwölf Beamte wegen Körperverletzung im Amt ermittelt. Darunter seien Polizisten, die am 30. September 2010 in Wasserwerfer-Fahrzeugen eingesetzt waren, und Mitglieder der Staffelführung. In einem weiteren Fall gehe es um den Schlagstockeinsatz eines Polizisten gegen einen Demonstranten.

Die Sichtweise der Anklagebehörde teilt der Sprecher der Aktivistengruppe "Parkschützer", Matthias von Herrmann, nicht. Die Polizei habe zumindest fahrlässig gehandelt, indem sie die Wasserwerfer auf die Bäume gerichtet habe. Es sei bekannt gewesen, dass sich dort oben Demonstranten aufhielten. "Der Einsatz diente ja dazu, den Weg im Schlossgarten freizukriegen. Da war es aus meiner Sicht gar nicht nötig, in die Bäume zu zielen." Wann die Ermittlungen abgeschlossen seien, konnte Biehl nicht sagen. Die Polizei teilte mit, dass erst klar sei, ob und welche dienstrechtlichen Konsequenzen die betroffenen Beamten zu tragen hätten, wenn die strafrechtlichen Folgen bekannt seien.

Die Geschädigten begrüßten die Ankündigung der Generalstaatsanwaltschaft. In der Polizei wächst derweil einem Zeitungsbericht zufolge der Unmut. "Jetzt soll es wieder der einzelne Polizist gewesen sein, der etwas falsch gemacht hat", sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Rüdiger Seidenspinner. "Die politisch Verantwortlichen für diesen Einsatz bleiben dabei außen vor, das finden wir nicht okay." Laut Seidenspinner hätte die Landesregierung unter Ex-Ministerpräsidenten Stefan Mappus (CDU) den Einsatz niemals anordnen dürfen. "Man hätte erst mal noch verhandeln müssen - so wie man es später ja auch gemacht hat." Auch der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Joachim Lautensack, äußert Kritik. Ein Wasserwerfer sei nicht so fein zu steuern und zu dosieren, dass mit Sicherheit niemand verletzt werde.

Am "Schwarzen Donnerstag" waren laut Rotem Kreuz weit mehr als 130 Menschen verletzt worden. Rettungsassistenten meldeten fast 400 Leichtverletzte, darunter 320 Menschen mit Augenverletzungen durch Pfeffersprays. Das Bild eines an den Augen verletzten S-21-Gegners ging um die Welt.