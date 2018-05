Stuttgart. (lsw) An den Plänen der grün-roten Landesregierung zur Kennzeichnungspflicht für Polizisten gibt es heftige Kritik. Die Gewerkschaft der Polizei will nach den Worten ihres Landesvorsitzenden Rüdiger Seidenspinner notfalls gegen so eine Kennzeichnung klagen. Seidenspinner sagte, er sehe keinen Grund, warum sich Polizisten so präsentieren müssten. "Wir sind in dieser Frage kompromisslos."

Der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Joachim Lautensack, äußerte sich ähnlich: "Ich bin in der Konsequenz total gegen eine Kennzeichnungspflicht." Die Polizei werde damit unter Generalverdacht gestellt.

Grüne und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass eine "individualisierte anonymisierte Kennzeichnung" von Polizisten bei Großlagen - dazu zählen etwa Demonstrationen - eingeführt werden soll. Vor allem die Grünen pochen mit Blick auf den aus dem Ruder gelaufenen S-21-Einsatz vom September 2010 darauf, die Pläne umzusetzen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Uli Sckerl, sagte, er sehe einen bundesweiten Trend zur Kennzeichnungspflicht. Berlin und Brandenburg hätten sie bereits - Rheinland-Pfalz und Hessen zögen nach. In Baden-Württemberg werden die Polizisten bislang bei Großlagen aber nur so gekennzeichnet, dass sie jeweils einer Zwölfergruppe von Beamten zugeordnet werden können.

Ein Sprecher von Innenminister Reinhold Gall (SPD) bestätigte am Dienstag, dass das Landespolizeipräsidium damit beauftragt worden sei, ein Konzept zu erstellen. Bei diesem für die Polizei sensiblen Thema sollte Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen, sagte er. Es würden die Erfahrungen der Länder ausgewertet. "Dann muss die technische Umsetzung der Nummernvergabe - vor allem unter dem Gesichtspunkt der Anonymisierung - angegangen werden." Hierfür sei auch ein Datenschutzkonzept nötig.

CDU-Landeschef Thomas Strobl warf Grün-Rot vor, die Polizei unablässig gängeln zu wollen. Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand erklärte: "Es geht nicht darum, Misstrauen zu streuen, sondern Vertrauen in polizeiliches Handeln zu stärken." Es gehe auch nicht um eine Klarnamenpflicht, sondern um Zahlen und Buchstabencodes, anhand derer die Identität nachträglich festgestellt werden könne.