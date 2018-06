Heidelberg. (sös) Auf eine ruhige Osterzeit kann Innenminister Thomas Strobl (CDU) nicht hoffen: Pünktlich zum Ferienbeginn wendet sich die CDU-Fraktion des Kreistags Rhein-Neckar in Sachen "Trennung des Polizeipräsidiums Mannheim" an den Parteifreund in Stuttgart. In einem dreiseitigen Brief, der der RNZ vorliegt, versucht die 36-köpfige Fraktion unter ihrem Vorsitzenden Bruno Sauerzapf, von den Vorteilen eines eigenständigen Präsidiums zu überzeugen.

Erste Kritik: Es habe nie Bedarf bestanden, die Präsidien in der Region zu verschmelzen. Beide seien vor der Reform "quantitativ voll funktionsfähig und qualitativ erfolgreich" gewesen. Die Zusammenlegung, so die Einschätzung, basierte "überwiegend auf politischen Erwägungen", weniger auf polizeilichen oder kriminalgeografischen Grundlagen.

Zweiter Punkt: die Kriminalitätsentwicklung. Bei Wohnungs- und Autoeinbrüchen seien die Fallzahlen gestiegen. Die Mannheimer Brennpunkte Neckarstadt und Jungbusch beanspruchten polizeiliche Kräfte, die Heidelberg fehlten. "Beide Phänomene wirken sich unmittelbar negativ auf das subjektive Sicherheitsgefühl aus", heißt es in dem Brief.

Als dritter Punkt wird ein Blick ins Innere der Polizei geworfen. Die Unzufriedenheit sei groß. Auch wird bezweifelt, dass Bürokratieabbau erreicht wurde. Durch neue Unterstäbe sei die "Stabsquote" sogar erhöht worden, so der Vorwurf. Angezweifelt wird zudem der errechnete Personalmehrbedarf von 60 bis 100 Stellen für ein neues Präsidium Heidelberg - durch eine Verkleinerung des Mannheimer Standorts werde ja gespart.

Schließlich geht es noch um die politische Sichtweise. Den Kommunen fehle der Bezug zu Mannheim, so die Aussage. Die CDU habe Wahlkampf für ein Präsidium gemacht. Und, so die Frage der Fraktion: Sollte der Grünen-Abgeordnete Uli Sckerl wirklich in der Auffassung bestärkt werden, dass die Reform richtig war "und wir regionalen CDU-Vertreter ... allesamt falsch liegen?"