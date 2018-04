Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Jetzt hat der Streit um die Umsetzung der Experten-Vorschläge zur Polizeireform auch den Landtag erreicht: Während die Landesregierung den Bericht erstmal in Ruhe prüfen will, fordert die Opposition rasches Handeln.

In der vergangenen Woche hatte eine vom Innenministerium eingesetzte Kommission ihren Bericht zur Evaluation der seit 2014 umgesetzten Polizeireform veröffentlicht. Darin lobt die Kommission die Reform grundsätzlich, empfahl aber auch unter anderem, die Zahl der Präsidien von 12 auf 14 zu erhöhen. Das bevorzugte Modell der Experten sähe rund 120 neue Personalstellen und Investitionen in die Infrastruktur von 30 Millionen Euro vor.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte daraufhin an, eine Arbeitsgruppe aus mehreren Ministerien prüfe die Empfehlungen, besonders deren Finanzierbarkeit. Bis Ende Mai solle eine Entscheidung getroffen werden. Ähnlich äußerte sich Innenminister Thomas Strobl (CDU): "Solche Diskussionen bringen Unruhe in die Polizei", sagte er gestern im Landtag. "Deshalb dränge ich darauf, dass wir die Diskussion gründlich, aber auch mit Disziplin führen."

Dagegen forderte Hans-Ulrich Rülke, Fraktionschef der FDP, die die aktuelle Debatte beantragt hatte, eine zügige Umsetzung: "Wir haben den größten Handlungsbedarf in der Region Bodensee-Oberschwaben, Veränderungsbedarf in der Region Stuttgart und vor allem im Nordschwarzwald", sagte Rülke. Er plädiere daher dringend für ein Präsidium in Pforzheim für den Nordschwarzwald. Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Uli Sckerl, warf Rülke daraufhin vor, übereilte Schlüsse zu ziehen. Außerdem warf er dem FDP-Fraktionschef vor, lediglich für Pforzheim einzutreten, weil dort dessen Wahlkreis sei. Sckerl sprach von "politischen Gefälligkeitsentscheidungen".

Thomas Blenke (CDU) betonte, es gehe um eine ganze Reihe von Empfehlungen und er sehe auch Handlungsbedarf, darunter bei "einigen Bigpoints" wie der Ausbildung der Polizisten. Blenke nutzte seine Rede für einen Seitenhieb auf die SPD: "Das eigentliche Ziel, das vom damaligen SPD-Innenminister aufgestellt wurde, die Verstärkung der Streifendienste in der Fläche, wurde nicht erreicht." Dem widersprach Sascha Binder (SPD), er sprach von "Mut und Weitsicht" Galls. Außerdem bezweifle er, dass die neuen Vorschläge finanzierbar seien.