Von Christine Cornelius

Stuttgart. Die Landesregierung nimmt Gewalttaten gegen Polizisten aus Sicht der Gewerkschaften nicht ernst genug. "Die Polizisten sind verunsichert: Sie glauben einfach nicht daran, dass das Land im Ernstfall wirklich hinter ihnen steht", sagte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Joachim Lautensack. Statt eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten auf die Agenda zu setzen, solle Grün-Rot lieber härter gegen Angriffe auf Polizisten durchgreifen.

Das Innenministerium verweist indes auf gesunkene Fallzahlen. "Natürlich nehmen wir das ernst", sagte ein Sprecher. "Jeder verletzte Polizeibeamte, jeder Widerstand, ist natürlich schwerwiegend." Die Angriffe reichen laut Gewerkschaften vom Bespucken bis zu Tritten und Faustschlägen. Besonders unangenehm sei es, bespuckt zu werden - neben dem Ekelfaktor bleibe die Frage zurück: Hat mich mein Gegenüber mit einer ansteckenden Krankheit infiziert?

Gefährdet seien vor allem Streifenpolizisten. "Die Mehrzahl kommt nicht von Demonstrationen und Sondereinsätzen, sondern aus dem täglichen Dienst", so Lautensack. Vielen jungen Männern, zunehmend aber auch Frauen, fehle der Respekt vor staatlichen Organen. "Wir haben ein Stück weit einen Werteverfall: Es ist schick, gegen Polizisten ausfallend zu werden." Die Dunkelziffer sei hoch, denn nicht alle Fälle würden angezeigt. Der Ministeriumssprecher sagte hingegen: "Ich glaube eher, dass heute wesentlich mehr angezeigt wird als früher."

Innenminister Reinhold Gall (SPD) erklärte auf Anfrage bezogen auf das Jahr 2013: "Gegenüber dem Vorjahr ist die Gewalt gegen Polizeibeamte rückläufig, bewegt sich jedoch noch immer auf hohem Niveau." Laut Ministerium wurden 2012 im Südwesten 1828 Polizisten verletzt, 24 davon schwer.

Die CDU sieht in den Zahlen einen Beleg für das Unvermögen der Landesregierung. "Was die Polizei beklagt, ist auch das Ergebnis der grün-roten Untätigkeit in Sachen zeitlich befristeter Alkoholverbote an Brennpunkten", sagte Landeschef Thomas Strobl. Grün-Rot müsse sich entschieden hinter die Polizei stellen. Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Uli Sckerl, hält die Respektlosigkeit gegenüber Polizisten für ein neues Phänomen, dem sich gestellt werde. "Gewalttaten gegen Polizisten sind und bleiben für uns völlig inakzeptabel." Gall habe schon einiges getan, um die Situation zu verbessern, etwa einen Maßnahmenkatalog aufgelegt.

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Rüdiger Seidenspinner, spricht von einer gefährlichen Entwicklung. "Es vergeht kein Tag in Baden-Württemberg, an dem nicht mindestens ein, zwei Polizisten verletzt werden." Seidenspinner erwartet von der Politik "ganz klare Maßnahmen".

Das Land solle zum Beispiel in Brennpunkten Alkoholverbote einrichten. "Bei Gewalt gegen Polizisten ist der Täter meist ziemlich alkoholisiert, männlich und um die 30." Das Ministerium verwies darauf, dass Gall vergangenes Jahr mit einem entsprechenden Vorstoß eine Abstimmungsniederlage erlitten hatte.

Viele Polizisten befürchten laut Seidenspinner, an den Pranger gestellt zu werden, wenn sie eingreifen - auch, weil inzwischen alles mit dem Handy gefilmt werde. In Einzelfällen könnten vermehrte Angriffe auf Polizisten sogar dazu führen, dass auch bei ihnen die Hemmschwelle sinke. Das dürfe aber nicht passieren: "Ein Polizist darf nicht durchdrehen." Der Ministeriumssprecher warnte vor Panikmache. "Ängste zu schüren hilft uns nicht weiter bei der Problematik."