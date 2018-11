Wie US-Polizeiautos - hier in New York - sollen Baden-Württembergs Dienstfahrzeuge zukünftig heulen und blinken. Foto: Sven Hoppe/dpa

Stuttgart/Berlin. Autofahrer in Baden-Württemberg müssen sich bei Polizeifahrzeugen auf neue Signaltöne nach US-Vorbild und rote Lichteffekte gefasst machen. Alle Streifenwagen sind nach Auskunft des Innenministeriums in Stuttgart schon mit der neuen Technik ausgestattet. Sie müsse nur noch freigeschaltet werden. Dies werde allerdings noch vorbereitet. So soll unter anderem genau erklärt werden, wann und wie die Signale eingesetzt werden dürfen.

Neben Vorreiter Hessen, wo die Zusatztechnik ergänzend zum bekannten Blaulicht bereits eingesetzt wird, planen dies auch Rheinland-Pfalz, Thüringen, Schleswig-Holstein und Berlin. Fünf Länder wollen eine Einführung prüfen, fünf sehen vorerst keinen Grund, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Die Einführung der neuen Technik ist mit einer seit 1. August geltenden bundesweiten Rechtsgrundlage möglich. Ob sie davon Gebrauch machen, entscheiden die für die Polizei zuständigen Länder aber selbst. Die neuen Signale sollen für mehr Aufmerksamkeit sorgen und das Anhalten vorausfahrender Autos für Polizisten erleichtern.

Zulässig sind an Streifenwagen nunmehr auch nach vorn gerichtete Leuchten für rotes Blinklicht. Der heulende Sirenenton - ähnlich wie von US-Polizeiautos bekannt - darf nur zusammen mit dem roten Blinklicht für solche Anhaltemanöver aktiviert werden.

