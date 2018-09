Stuttgart. (dpa-lsw) Mit einem bundesweiten Aktionstag an diesem Sonntag, 30. Oktober, macht die Polizei auf die Gefahr von Einbrüchen aufmerksam - und gibt zugleich Tipps, wie man sich davor schützen kann. Der «Tag des Einbruchschutzes» steht unter dem Motto «Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit». Die Menschen sollten die zusätzliche Stunde durch die Zeitumstellung dafür nutzen, sich Gedanken über Einbruchschutz zu machen, teilte die Polizei mit.

Geplant sind unter anderem Vorträge und Vorführungen, bei denen Kriminalbeamte erklären, was Einbrecher anlockt und was sie abschreckt und welche technischen Möglichkeiten es gibt. Das Landeskriminalamt ist mit einem Info-Truck in verschiedenen Kommunen unterwegs. Spezialisten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Freiburg beantworten Fragen am Telefon.

Mit dem Beginn der kalten und dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Einbrüche regelmäßig an. 2015 hat es laut Statistik gut 12.250 Einbrüche im Land gegeben, die meisten davon im vierten Quartal.