Von Julia Giertz

Stuttgart. Grün-Rot ist aus Sicht der Opposition in der Wohnungsbaupolitik auf einem Irrweg. Die Erhöhung der Grunderwerbssteuer, die junge Familien vom Kauf von Wohneigentum abschrecke, sei nur einer der zahlreichen Fehler der Landesregierung, sagte Tobias Wald von der CDU am Mittwoch im Stuttgarter Landtag. Die Mietpreisbremse bei Wiedervermietung und die Kappungsgrenze bei bestehenden Verträgen würden eine Klagewelle von Kommunen nach sich ziehen, prophezeite Wald.

Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD) konterte: "Ich will, dass in unseren Städten auch eine Krankenschwester oder ein Polizist bezahlbaren Wohnraum finden." Der Wohnungsmarkt dürfe nicht nur dem Spiel der Marktkräfte überlassen werden. Deshalb habe Grün-Rot die Mittel im Landeswohnraumförderprogramm hochgefahren. Grün-Rot stelle dafür in diesem und kommenden Jahr 150 Millionen Euro bereit. Damit können Investoren, die sozialen Mietwohnraum neu bauen oder erwerben, unter anderem eine Zinsvergünstigung für Darlehen erhalten.

Johannes Stober (SPD) machte die Notwendigkeit von bezahlbarem Wohnraum deutlich: In Universitätsstädten liege die Belastung des Einkommens durch Warm- und Kaltmiete bei 30 Prozent in Freiburg, 27 Prozent in Konstanz und 25 Prozent in Stuttgart. Dies sei aber nur der Durchschnitt - sozial schwache Familien müssten die Hälfte ihres Einkommens fürs Wohnen aufwenden.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke warf mit Blick auf die Mietpreisbremse der Landesregierung Planwirtschaft vor. Dadurch werde bezahlbarer Mietwohnraum knapper, während Reiche in überdimensioniertem Wohnraum schwelgten. Mietpreisbremsen seien kein Mittel, um Investoren anzulocken. Und die bestimmten den Wohnungsbau in Deutschland. "Gut gemeint, aber schlecht gemacht", resümierte er. Weitere "Investorenverschreckungsprogramme" seien Zweckentfremdungsverbote und staatliche Leerstandskontrollen. Die Vorgaben in der Landesbauordnung wie bedachte Fahrradstellplätze und "Zwangsefeu" machten den zuständigen Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) zur "Bedrohung für den Mietwohnraumbau".

Rülke und Wald verlangten Aufklärung über das aus ihrer Sicht schlechte Geschäft, das das Land vor drei Jahren mit dem Verkauf von rund 20 000 Wohnungen an die Immobilien Gesellschaft Patrizia für 1,4 Milliarden Euro gemacht habe. Diese habe jetzt die Wohnungen für 1,9 Milliarden Euro an den größten deutschen Wohnungsvermieter Deutsche Annington veräußert. Rülke: "Offensichtlich ist es so, dass Sie viel zu billig verkauft haben und andere machen jetzt Kasse." Schmid nahm dazu nicht Stellung.