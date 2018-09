Sindelfingen. Beim 30. Landesseniorentag am Donnerstag in Sindelfingen forderte der Vorsitzende des Landesseniorenrates, Roland Sing, die Pflegestützpunkte im Land deutlich zu erhöhen. Die rund 50 Stützpunkte reichten bei weitem nicht aus. Zudem hätten die Einrichtungen, die Angehörige und Betroffene beraten, zu wenig Personal. Sing forderte auch, die Stützpunkte auch an Samstagen zu öffnen. Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) reagierte zurückhaltend auf die Forderung. Grundsätzlich leisteten die Stützpunkte, die von Pflegekassen und Kommunen finanziert werden, wertvolle Arbeit. Die Landesregierung lässt die Einrichtungen zurzeit bewerten.