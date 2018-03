Kronau. Ein Auto hat am Freitag kurz vor Mitternacht in Kronau (Kreis Karlsruhe) ein Pferd auf der Autobahn erfasst. Das Tier erlitt schwere Verletzungen und musste eingeschläfert werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Autobahn 5 Richtung Frankfurt wurde kurzzeitig gesperrt. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach drei weiteren ausgebüxten Pferden. Eines konnte noch auf der Autobahn eingefangen werden. Die anderen Gäule wurden am frühen Samstagmorgen zurück in ihren Stall gebracht. (dpa/lsw)