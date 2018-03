Von Brigitte Fritz-Kador

Eine Vergnügungsreise war es nicht, der sich Regierungspräsident Johannes Schmalzl und Sibylle Thelen von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) an zwei Septembertagen unterzogen, als sie acht der über 70 Gedenkstätten des Landes besuchten, die an die Taten und die Folgen der NS-Diktatur erinnern.

Zu den Stationen zählten zwei Orte, die an die Geschwister Scholl und die "Weiße Rose" erinnern (Ulm und Crailsheim), vor allem aber solche, die das Grauen dieser Zeit ebenso exemplarisch vor Augen führen, wie das vielfältige und oft zu wenig gewürdigte ehrenamtliche Engagement derer, denen diese Gedenkstätten zunächst in ihrer Existenz und nun auch in ihrem Fortbestand überhaupt zu verdanken sind.

Stolz sind Schmalzl und die LpB darauf, dass es ihnen gelungen ist, trotz Sparzwang die Mittel für die Projektarbeit dieser Gedenkstätten um die Hälfte auf jetzt auf 300 000 Euro zu erhöhen. Schmalz versteht seine Reise nicht nur als Erkundigungs-, sondern auch als Ermutigungsreise. Die praktischen Ratschläge von ihm und auch Sybille Thelen zur Optimierung der Arbeit, aber auch zum Erhalt von Mitteln und Unterstützung, haben durchaus Hand und Fuß.Im Jahr besuchen etwa 250 000 Menschen die Gedenkstätten des Landes. Für den eigentlichen Betrieb sind die Gedenkstätten selbst beziehungsweise deren Träger verantwortlich, seien es Vereine, Initiativen, Kommunen oder Sponsoren. Was von diesen Trägern im Einzelnen und vor allem "gegen Gottes Lohn" geleistet wird, hat auch die Offiziellen gelegentlich überrascht. Bei allen Stationen ist es immer wieder ein Thema, wie man vor allem junge Schüler an diese Epoche deutscher Geschichte heranführt, welche Möglichkeiten, Mittel und Erfahrungen es dazu gibt. Dazu wurden oft eigene Konzepte entwickelt, manche erfolgreich, manche weniger, oft auch davon abhängig, was da das Ehrenamt ohne öffentliche Unterstützung leisten kann. Kontinuität fällt da oft schwer.

Es ist wohl so, wie es Schmalzl immer wieder sagt: "Wenn sich die Kommunen ihrer Geschichte nicht stellen, dann stimmt auch alles andere in der Gemeinde nicht". Eine Aussage, die auch Bezug zur vorletzten Station herstellt, zur KZ-Gedenkstätte im Salzbergwerk von Bad Friedrichshall-Kochendorf. Salzwerkseigner sind das Land und die Stadt Heilbronn, die man von hier aus unterirdisch erreichen kann. Ihre Existenz stand auf der Kippe, als das Besucherbergwerk geschlossen wurde, weil damit auch der Zugang zu ihr entfiel. Dem unablässigen Bestreben der Miklos-Klein-Stiftung, benannt nach einem hier ermordeten ungarischen Fremdarbeiter, und auch dem öffentlichen Druck ist es nicht zuletzt zu verdanken, dass die Südwestsalz mit ihrem "Ja" zum Besucherbergwerk auch das zum Fortbestand der Gedenkstätte gab.

Hier, in einem unterirdischen hallenartigen Dom der Erinnerung, ist professionell und ästhetisch das dort herrschende Grauen in Dokumentation transferiert, aber nicht ausgeblendet worden. Detlef Ernst, die treibende Kraft in der Stiftung, ist, wie es auch der Regierungspräsident und die vielen Ehrenamtlichen von sich erzählen, durch persönliches Erleben geprägt. Seine Erregung ist auch nach Jahren ungedämpft, wenn er davon erzählt, was man den etwa 1000 KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern hier angetan hat - und sie lässt auch nicht nach, wenn es um die Verdrängung nach dem Krieg geht. Etwa 400 Menschen kamen hier zu Tode, etwa weitere 250 dann beim finalen Todesmarsch - es geht auch darum, ihnen ihre Namen und ihre Geschichte zurückzugeben. Das längst nicht mehr junge Ehepaar Riexinger, das sich so bescheiden im Hintergrund hält, gehörte nicht zu Verdrängern, sie sind da, weil sie bei den ersten waren, die sich hier positionierten und engagierten.

Ernst kritisiert in diesem Zusammenhang mit deutlichen Worten die Stadt Heilbronn - und nicht nur deren Verwaltung -, weil man sich immer noch nicht ihrer Geschichte gestellt habe. Hier unten ist man damit konfrontiert, wie Vernichtung durch Arbeit funktionierte, mit welch ausgeklügelter und menschenverachtender Methodik für die Rüstung und den Endsieg geschuftet werden musste, im Namen von "guten Heilbronner Namen" aus der Industriegeschichte der Stadt.

Eindruck macht eine sehr hohe Besucherzahl und dafür, dass noch viel mehr Menschen hierher kommen, engagiert sich auch der Bad Friedrichshaller Bürgermeister Peter Dolderer. Er möchte vermitteln, dass man im Salzbergwerk nicht nur 200 Millionen Jahre Erdgeschichte, sondern auch den letzten Jahrzehnten Deutscher Geschichte begegnen kann.