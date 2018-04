100 Meter lang, drei Meter hoch: die Mooswand am Stuttgarter Neckartor. Foto: dpa

Von Julia Giertz und Roland Böhm

Stuttgart. Im Kampf gegen Luftschadstoffe setzt Stuttgart jetzt auch auf Moos: Unweit von Deutschlands schmutzigster Kreuzung am Neckartor wird seit Mittwoch eine 100 Meter lange und gut drei Meter hohe Metallwand mit Moosmatten behängt. Wissenschaftler sehen es als erwiesen an, dass Moos in der Lage ist, extrem mit Feinstaub belastete Luft zu reinigen. Ob die feingliedrige Landpflanze auch ein Mittel gegen Stickstoffdioxid ist, müsse der bundesweit einzigartige Großversuch erst noch zeigen, hieß es.

Graues Zackenmützenmoos Unter den in Deutschland verfügbaren Moosen hat sich nach Angaben von Botanikern das Graue Zackenmützenmoos als die Art erwiesen, die am besten geeignet ist, Schadstoffe wie Feinstaub elektrostatisch festzuhalten. Es könne sogar Ammoniumnitrate, die bis zu 50 Prozent des Feinstaubs ausmachen, in Pflanzenmasse umwandeln. Laut Martin Nebel, dem Moos-Experten des Naturkundemuseums Stuttgart, gibt es weltweit 20.000 Moose, in Deutschland 1200 und in Baden-Württemberg 860. Das Stadtklima sei den Landpflanzen eigentlich deutlich zu trocken und zu warm. Um seine Umweltwirkung entfalten zu können, müssten sie stets feucht gehalten werden.

Kopfschütteln gab es derweil im Landtag: Feinstaub schaffe man nicht mit Moos aus der Stadt, sagte der AfD-Abgeordnete Bernd Gögel. Die Landtagsopposition von AfD, SPD und FDP hat der Landesregierung vorgeworfen, mit ihrem geplanten Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge in Stuttgart die Bodenhaftung verloren zu haben. "Was sie planen, ist schlichtweg eine kalte Enteignung", sagte SPD-Verkehrsexperte Martin Rivoir. Mit den Fahrverboten werde Mobilität "unweigerlich wieder zu einer sozialen Frage, denn nicht jeder Pendler und Handwerker kann es sich leisten, sich alle zwei oder drei Jahre ein neues Auto zu kaufen, das die gerade aktuellsten Abgasnormen erfüllt", so der SPD-Mann. Die Grünen hätten sich mit ihrer "Verbotsideologe", der sich mittlerweile auch die CDU angeschlossen habe, von den Sorgen und Nöten der Menschen entfernt.

Auch FDP-Verkehrsexperte Jochen Haußmann sprach von einer neuen sozialen Härte im Land. Wenn Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) davon spreche, der Verkehr solle lediglich gesteuert und gelenkt werden, klinge das angesichts der Verbotspläne wie Hohn.

Die grün-schwarze Landesregierung hatte sich geeinigt, ab 2018 bei extrem hoher Schadstoffbelastung zentrale Straßen im Talkessel von Stuttgart für viele Diesel-Fahrzeuge zu sperren. Betroffen sind Fahrzeuge, die nicht die strengste Abgasnorm Euro 6 erfüllen. Die von der Landesregierung eigentlich bevorzugte blaue Plakette für schadstoffärmere Autos ist wegen der ablehnenden Haltung des Bundes keine Option.

Nach Meinung des AfD-Abgeordneten Gögel fehlen für Bürger Planungs- und Rechtssicherheit: "Als Landesregierung haben Sie sich von den Menschen im Land in eine künstliche Parallelwelt verabschiedet." Nur jedes zehnte Dieselfahrzeug entspreche der nach den grün-schwarzen Plänen für die Einfahrt an Feinstaubtagen erforderlichen Euro 6-Norm. SPD und AfD bezeichneten das Vorhaben unisono als "Rohrkrepierer".

CDU-Mann Felix Schreiner warf der Opposition Panik-Politik vor, ohne eigene Lösungen für die Schadstoffproblematik zu präsentieren. Er betonte, der Durchgangsverkehr müsse mit weiteren Straßen- und Schieneninfrastruktur-Maßnahmen aus der Stuttgarter Innenstadt verbannt werden. Verkehrsbeschränkungen seien keine Dauerlösung.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) machte eine "neue populistische Allianz" zwischen SPD, FDP und AfD aus, die sich allen Daten und Fakten verschließe. Er verwies auf die Gesundheitsbelastungen der Menschen durch Feinstaub: "Sie haben mehr den Diesel im Kopf als den Menschen." Dabei gehe es um Schutz vor krankmachendem Schadstoff. Sein Fraktionskollege Hermann Katzenstein ergänzte: "Das ist die soziale Frage." 2013 seien 84.000 Menschen wegen Feinstaub und Stickoxiden vorzeitig gestorben, ein Vielfaches der jährlichen Zahl der Verkehrsopfer. Die Landesregierung habe handeln müssen - "sonst hätten das die Gerichte getan".