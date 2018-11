Die türkisch-stämmige baden-württembergische SPD-Integrationsministerin Bilkay Öney bei einem Besuch der Bosnischen Moschee in Mannheim im Rahmen des Tages der offenen Moschee. Archiv-Foto: Marijan Murat

Stuttgart. (lsw) SPD-Integrationsministerin Bilkay Öney hat sich in aller Schärfe gegen das Tragen von Burkas ausgesprochen. Sie habe ein Problem mit einer Gesinnung, die Frauen bis zur Unkenntlichkeit verschleiern wolle, sagte sie. "Mir ist es auch ein Rätsel, warum ein kleiner, aber radikaler Teil der Muslime zurück ins 6. Jahrhundert nach Christus will, während andere auf den Mond oder Mars fliegen."

Die Aussage sei im Kontext des zunehmenden islamistischen Terrors zu sehen, der unter anderem von Gruppen wie Islamischer Staat oder Boko Haram ausgehe, sagte ein Sprecher Öneys. Zuletzt habe sich die Ministerin oft mit Jesiden und Kurden getroffen, die ihnen von der Verschleppung und Versklavung von Mädchen durch islamistische Terroristen berichtet hätten.

Vor Öney hatte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn in der Wochenzeitung "Die Zeit" für ein Burka-Verbot ausgesprochen und eine "falsch verstandene Liberalität" in Deutschland kritisiert. Anders als sein Kollege im Bund, nahm der integrationspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Südwesten, Bernhard Lasotta, eine Forderung nach einem Verbot nicht in dem Mund. Dennoch gebe es eine klare Meinung innerhalb der Landtagsabgeordneten seiner Partei: "Wir sind gegen Vollverschleierung."

Bei den Grünen wird die Debatte über ein Burka-Verbot differenziert gesehen. Generell sei eine Burka höchst problematisch, weil sie Frauen von der Gesellschaft symbolisch isoliere, sagte der integrationspolitische Sprecher der Landtags-Grünen, Daniel Lede Abal. "Ein Verbot ist aber keine Lösung." Die Folge eines Verbots könne sein, dass betroffene Frauen gar nicht mehr aus dem Haus dürften oder wollten. "Dann wären die Frauen nicht mehr nur symbolisch, sondern real isoliert", warnte er.