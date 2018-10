Stuttgart. (dpa) Selbst wenn die Algerier im Südwesten beim WM-Achtelfinale an diesem Montag ihre Fußballmannschaft sehr laut anfeuern - sie dürften kaum zu hören sein. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes leben gerade mal 3004 Algerier in Baden-Württemberg, davon 328 in Stuttgart und 213 in Karlsruhe. Das geringste Fan-Potenzial gibt es in Freudenstadt: Nur neun Algerier leben dort.

Dennoch stellt der Südwesten im bundesweiten Vergleich fast schon eine Hochburg dar: Nur in Nordrhein-Westfalen (3069) zählen die Statistiker mehr Algerier in einem Bundesland. Insgesamt sind 14.682 Menschen mit algerischem Pass in Deutschland gemeldet. Mit gerade einmal knapp 0,2 Prozent der registrierten rund 7,6 Millionen Ausländer sind die Algerier eine kleine Minderheit, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.