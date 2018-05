Stuttgart. (dpa) Nun auch Nokia: Das finnische Mobilfunkunternehmen ist gerade in mehreren baden-württembergischen Städten mit speziellen Kamerafahrzeugen unterwegs, um Panoramaaufnahmen und Straßenansichten für seinen Kartendienst Here zu erstellen, wie der Datenschutzbeauftragte des Landes, Jörg Klingbeil, Freitag in Stuttgart mitteilte. Im Juli seien Aufnahmen in Baden-Baden, Heilbronn, Mannheim, Pforzheim, Reutlingen, Stuttgart und Tübingen geplant.

In den kommenden sechs Monaten sollen die Bilder veröffentlicht werden. Um den Datenschutz zu gewährleisten, habe Nokia zugesagt, die Aufnahmen vor der Veröffentlichung so zu bearbeiten, dass aufgenommene Passanten oder Autokennzeichen nicht mehr zu erkennen seien. Um dem Persönlichkeitsrecht betroffener Anwohner Rechnung zu tragen, biete Nokia an, Hausfassaden auf Anfrage der Betroffenen unkenntlich zu machen. Der Landesbeauftragte empfahl, sich in diesem Fall direkt an Nokia zu wenden.

In der Vergangenheit hatten schon Google und Microsoft Aufnahmen von Straßenzügen in Deutschland gemacht. Das hatte anfangs zu heftigen Protesten geführt.