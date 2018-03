Ein Schiff fährt am 4.11.2015 auf dem Rhein in Düsseldorf. Foto: dpa

Stuttgart/Mannheim. (dpa/lsw) - Der wegen der anhaltenden Trockenheit sinkende Wasserstand des Rheins beeinträchtigt auch die Schifffahrt im Südwesten. "C", sagte Walter Braun vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Stuttgart. Schuld daran sei vor allem der niedrige Wasserstand am Pegel Kaub bei Bingen in Rheinland-Pfalz. Diesen Punkt müssen die Schiffe aus dem Südwesten auf ihrem Weg zu den für sie wichtigen Überseehäfen in Rotterdam und Amsterdam passieren.

Auch andernorts in Baden-Württemberg bereiteten die niedrigen Wasserstände Probleme für die Schifffahrt, sagte Marc Hannig vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Mannheim. "Die maßgebenden Pegel Maxau, Speyer und Mannheim liegen momentan etwa 1,50 Meter unter Mittelwasser", sagte Hannig. "Dies hat zur Folge, dass die Schiffe nur noch mit 30 bis 50 Prozent ihrer Ladekapazität auf dem Rhein fahren können." Bei der Schifffahrt auf dem Neckar gebe es dank der Stau-Regulierungen keine Probleme.