Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Alle zehn, zwölf Jahre schreibt die Schulverwaltung die Bildungspläne fort, doch dieser ist revolutionär. Allerdings nicht wegen der erbitterten Auseinandersetzungen um das Thema sexuelle Vielfalt, das zu einem durchgängigen Schwerpunktthema zu werden drohte. Es gab Petitionen, Demonstrationen und Rempeleien. Heute sagt Kultusminister Andreas Stoch: "Diejenigen, die protestiert haben, wussten am wenigsten, worum es geht."

Er hat dabei nicht nur Bernd Saur vor Augen, den Landeschef des Philologenverbandes. Der hatte im vergangenen Herbst von einer Pornografisierung des Unterrichts gesprochen und Sexualpraktiken aufgezählt, "die unter dem Deckmantel der Vielfalt" im Bildungsplan enthalten seien. Schülerinnen und Schüler, so hieß es im Vorentwurf, "kennen die verschiedenen Formen des Zusammenlebens von LSBTTIQ-Menschen", also Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Geschlechtswechslern und geschlechtlich nicht identifizierten sowie andere Randgruppen. Stoch hatte ihm darauf unverantwortlichen Umgang mit dem Thema vorgeworfen, und Saur ruderte zurück.

Nicht zu unrecht: Nichts von alledem findet sich nun wieder. Sexualität findet sich nur noch untergeordnet unter der Leitperspektive Toleranz: Schüler sollen "unterschiedliche Formen der sexuellen Orientierung wertfrei beschreiben" können und werden nicht zuletzt auch über die im Grundgesetz beschriebene besondere Stellung der Familie aufgeklärt. Die Kirchen sind in ersten Stellungnahmen zufrieden, auch die Initiatoren der Demos aus evangelikalen Kreisen.

Revolutionär ist der Bildungsplan aus anderem Grund: Zum ersten Mal gibt es ein gemeinsames Werk für die Sekundarstufe I, also die Klassen fünf bis zehn an allen Schularten. Ausgenommen nur das Gymnasium, das ebenso wie die Grundschule seinen eigenen Bildungsplan behält. Neu ist auch: Die Vorgaben werden wieder konkreter. Viele Lehrer hatten dies in den alten Plänen aus dem Jahr 2004 vermisst. Die Folge: Das Werk, das ab dem Schuljahr 2016/17 gelten soll, wird dicker als je zuvor, für die Sekundarstufe I umfasst es 1700 Seiten. Als Buch kann man damit kaum umgehen, deshalb soll jeder Pädagoge seinen Bildungsplan auf einem Speicherstick erhalten, der dann auch umfangreiche Such- und Verknüpfungsfunktionen bietet.

Ist die jetzige Fassung schon das letzte Wort? Nein, verspricht der Kultusminister, "das ist keine Scheinanhörung". 175 sogenannte Anhörungspartner könnten noch bis Ende Oktober Korrekturwünsche einbringen, der Feinschliff werde dann noch vorgenommen. Eine formale Anhörung wie bei einem Gesetzesvorhaben gibt es aber nicht. Nach den Erfahrungen in einzelnen Testschulen lobt Stoch das Verfahren aber "als maximal transparent und offen." Im Gegensatz zum Nachbarland Bayern, wo die Pläne hinter verschlossenen Türen reifen.

Ohne Streit geht es aber auch diesmal nicht: Eines der zentralen Themen ist das Fach Wirtschaft, verknüpft mit der Berufsorientierung. Aber der DGB ist alarmiert und fährt eigens ein Gutachten auf: Das Fach entspreche nicht gewerkschaftlichen Anforderungen, sondern vermittle nur modellhafte ökonomische Denkschemata, Schüler würden zu funktionierenden, aber unkritischen Arbeitnehmern geformt.

Die Arbeitgeber hingegen erinnern daran, dass bereits im Februar 19 Organisationen aus Wirtschaft, Schulen und Hochschulen die Entwürfe gebilligt hätten. "Sie basieren auf dem aktuellen Stand der pädagogischen und didaktischen Erkenntnisse und werden von der überragenden Mehrheit der Experten aus Schule und Wissenschaft sehr positiv eingeschätzt", so Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger.