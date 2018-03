Neckarsulm. Eine Frau aus Neckarsulm wurde am Samstagmittag, 22. Juni, von ihrem Ex-Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Als eine Streife am Wohnhaus eintraf, war der Mann laut Polizei noch in der Wohnung. Er hatte eine Pistole in der Hand, die er nach der Aufforderung durch einen Beamten auf den Boden legte. Gegen die Festnahme wehrte er sich allerdinga heftig, heißt es im Polizeibericht. Mit Pfefferspray und körperlicher Gewalt habe man ihn dann überwältigt, wobei ein Polizist sich leicht verletzt habe. Bei der Pistole handelte es sich um eine so genannte CO²-Waffe. Seine Ex-Frau hatte ihm vor dem Eintreffen der Polizei bereits eine andere Gaspistole wegnehmen können. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Der 50-Jährige ist bereits mehrfach wegen unerlaubtem Besitz und dem widerrechtlichen Führen von Waffen aufgefallen. (pol)